6 ноября 1930 года был запущен главный конвейер московского автозавода

Миллионный «Москвич» сошел с конвейера в 1967 году. На фото «Москвич-408»

Автомобильная компания «Ford» сотрудничество с Россией начала в 1907 году, оно было продолжено и после революции. В 1929-1930 годах с помощью американцев был запущен автозавод в Москве, в 1932 году – в Нижнем Новгороде.

Первыми машинами, сошедшими с московского конвейера, были лицензионные грузовики «Ford Model А» и «Ford Model АА», их собирали из комплектующих, поступающих из США, а затем из Нижнего Новгорода. В декабре заводу было присвоено имя Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ).

До 1939 года КИМ являлся филиалом Нижегородского автозавода, прошедшая в этом же году реконструкция переориентировала КИМ на выпуск малолитражных автомобилей. До войны успели собрать 500 автомобилей «КИМ-10-50». Эта модель была разработана конструкторским отделом завода, за основу советские конструкторы взяли «Ford Prefect». В одной из следующей модели в линейке «КИМ-10» конструкторы учли пожелание Сталина и переделали двухдверный седан в четырехдверный.

Во время войны завод занимался производством снарядов и запчастей для иностранной техники, поставляемой по ленд-лизу, а также ремонтом военной техники.

В мае 1945 года завод переименовали в «Завод малолитражных автомобилей» и он вернулся к профильной работе. Начав в 1947 году с «Москвича-400», за пятьдесят с лишним лет завод выпустил несколько десятков моделей «москвичей» разных типов –седанов, универсалов, фургонов, кабриолетов, микроавтобусов. За 20 лет был выпущен миллион «Москвичей». Производства по сборке автомобилей были открыты в других городах, в Запорожье собирали «Москвич-444», в Ижевске «Москвич-408», «Москвич-412», «Иж комби» и другие, двигателя модели «412» собирали на Уфимском моторостроительном заводе.

«Москвичи» широким потоком шли на экспорт, в 1970 годы экспортировалось до половины выпускаемых автомобилей.

В 1968 году завод вновь переименовали, теперь он стал называться «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК). К сожалению, завод не сумел выбраться из кризиса, в 2006 году он был признан банкротом. Сегодня площадка АЗЛК используется компанией «Рено Россия» для производства автомобилей марки Renault.

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