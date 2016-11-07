7 ноября 1929 года в Сызрани была запущена гидроэлектростанция
Строительство Сызранской ГЭС. Фото 1928 года

Строительство Сызранской ГЭС. Фото 1928 года

Сэзранская ГЭС стала первой станцией в гидроэнергетике Поволжья

В России первые гидроэлектростанции (ГЭС) появились в конце XIX века. В советское время строительство первой ГЭС начали в 1921 году на реке Волхов. Реки были той силой, которая могла решить энергетические проблемы промышленности и населения. В городе Сызрань, стоящим на реке Сызранке, перспективы и возможности гидроэнергетики одним из первых увидел заведующий отделом государственных сооружений Усовнархоза Абрам Фрадкин. Свой план он представил местным властям.

Внимание к этому проекту проявили руководители мельниц, кожзаводов, лесопилки, типографии и других предприятий, заинтересованных в получении дешевой энергии. В городе находилась электростанция, но мощности ее были невелики, а стоимость энергии высокая.

Несколько лет сызранцы пытались донести идею строительства ГЭС до чиновников разного уровня. Дело сдвинулось с места после вмешательства их земляка Глеба Кржижановского, в те годы он был председателем Комиссии ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России). 

После долгих согласований в мае 1926 года проект строительства был утвержден. Работать приходилось со скальными породами, на первоначальном этапе работа велась практически голыми руками, никакой техники, кроме лопат, ломов, тачек и лошадей не было. Позже, по окончании строительства Волховской ГЭС в 1927 году, прислали специалистов и технику.

Несколько сот рабочих сначала подготовили пруд ГЭС, его площадь составила 8 кв км, объем 31 млн кв/м, глубина 7-10 м, после приступили к возведению плотины, ее длина – 326,7 м.

На плотину были установлены 3 комплекта водяных турбин системы Френсиса по 1180 л/ с. каждая, турбины были изготовлены на московском заводе им. Калинина. Генераторы произведены ленинградским заводом «Электросила», затворы и подъемные механизмы – сталинградским заводом «Баррикады».

Торжественное открытие ГЭС приурочили к 12 годовщине Октябрьской революции. Лучшие строители были награждены подарками в виде одежды и грамотами. За годы своей работы ГЭС выработала более 500 миллионов кВт-ч.

Сызранская ГЭС является единственным гидросооружением 1920-1930-х годов, которое сохранилось в первозданном виде. 

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Места: Россия
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