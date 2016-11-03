3 ноября 1912 года был подписан договор о дружбе между Россией и Монголией
Ламы у Желтого дворца

Ламы у Желтого дворца

Для российской дипломатии заключение этого соглашения было крупным успехом

Двухсотлетняя зависимость Внешней Монголии от Китайской империи Цин закончилась в 1911 году. Политика китаизации, которую проводила империя Цин в отношении монголов, а также ряд других реформ, известных как «новая политика», вызывала большое недовольство. На рубеже XIX-XX веков монголы испытали все ужасы китайской колонизации, после восстания ихэтуаней, китайцам было разрешено беспрепятственно заселять территории Внутренней Монголии, уже к 1908 году в ряде регионов Внутренней Монголии китайцы численно превосходили местное население.

Планы китайцев в отношении Монголии были далеко идущими. «Когда Монголия будет, наконец, вся сплошь заселена китайцами, то она представит собою вторую Великую стену для нашего государства», - заявлял военный губернатор Энь Цзе.

Лидером монголов, выступающих против «новой политики», был Богдо-гэгэн VIII.  Еще в детстве во время своего проживания в Лхасском дворце, духовном центре Тибета, он был признан аватаром Ананде, ближайшего ученика и двоюродного брата Будды Шакьямуни.

В семилетнем возрасте Богдо-гэгэн VIII прибыл в Ургу (современный Улан-Батор), наблюдая за несправедливым отношением к монголам, он мечтал о независимости Монголии. Антикитайские настроения в стране были сильны, с 1910-х годов здесь действовали партизанские отряды, боровшиеся режимом династии Цин, в ряде провинций вспыхивали антикитайские восстания.

Летом 1911 года тайный съезд монгольской знати под председательством Богдо-гэгэна VIII принял решение отделиться от Китая и искать поддержки в борьбе за свою независимость у России. Съезд направил в Санкт-Петербург посольство, в обращении к Николаю II содержалась просьба о помощи: «просим могущественную державу оказать помощь как малому государству для защиты наших интересов», в письме к МИД описывалась сложившаяся в Монголии ситуация и обрисовывались экономические выгоды России от поддержки монголов. Русский царь откликнулся на просьбу духовного и политического лидера монголов Богдо-гэгэна VIII.

В пользу монголов сыграла начавшаяся в 1911 году в Китае Синьхайская революция, вслед за китайцами о своей независимости открыто объявили монголы. Монголы при поддержке русских казаков, которые начали прибывать в Ургу с осени 1911 года, выдворили из страны китайскую администрацию во главе с амбанем Саньдо. Китайские военные сопротивления при смене власти не оказывали.

29 декабря  Богдо-гэгэн был возведен на монгольский престол с титулом Богдо-хана. В 1912 году Российская империя направила в Монголию своего дипломатического представителя Ивана Коростовеца. 21 октября (3 ноября) 1912 года в столице Монголии он подписал российско-монгольское соглашение. По этому договору Россия признавала автономию Внешней Монголии.

Договор начинался статьей: «Императорское Российское правительство Монголии окажет свою помощь к тому, чтобы она сохранила установленный ею автономный строй, а также право содержать свое национальное войско, не допуская на свою территорию китайских войск и колонизации своих земель китайцами». По договору русские подданные, прежде всего предприниматели, находящиеся в Монголии наделялись рядом привилегий. Такие преференции привели к тому, что рубль стал вытеснять с монгольского рынка юань.

Соглашение с Россией стало первым официальным правовым документом для определения статуса Монголии на международной арене. А для России подписание этого договора стало крупным дипломатическим успехом. 

Теги:
Места: Азия
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