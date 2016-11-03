3 ноября 1892 года был заложен броненосец «Адмирал Ушаков»
Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» в Кронштадте. Кампания 1897 года.

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» в Кронштадте. Кампания 1897 года.

Это был первый русский корабль, названный в честь знаменитого адмирала

В 1882 году в России была принята новая программа, направленная на усиление военного флота. Особое внимание в ней уделялось Черноморскому и Балтийскому флотам. Согласно 20-летнему плану Балтийский флот предполагалось довести до уровня флотов ведущих морских держав.

Строительство броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков», как и 23 других броненосцев, было частью этой программы. Работы по его созданию начались в июне 1892 года, в августе император Александр III выбрал и присвоил ему имя «Федор Ушаков». Броненосец стал первым российским кораблем, названным в честь легендарного флотоводца Федора Федоровича Ушакова (1745-1817). Официальная закладка корабля состоялась 22 октября (по старому стилю) 1892 года. Корабль был причислен к 1 рангу судов флота.

Всего год спустя после начала постройки, 27 октября 1893 года в торжественной обстановке, в присутствии императорской четы, броненосец был спущен на воду. Доработки продолжались в продолжение двух с лишним лет.

Артиллерия корабля состояла из четырех 254-мм, четырех 120-мм, шести 47-мм, шести 37-мм пятиствольных и двенадцати 37-мм одноствольных орудий, а также двух 64-мм десантных пушек системы Барановского. На броненосце находились четыре 381-мм минных аппарата, два метательных минных аппарата на паровых катерах, комплект мин и принадлежностей, а также противоминные бортовые сети и прожекторы.

Балтийский флот выступал как резерв для Дальнего Востока, поэтому во время русско-японской войны был включен в состав отряда контр-адмирала Николая Небогатова, который вышел из Либавы на усиление уже находившейся в пути 2-й Тихоокеанской эскадры.

Капитаном «Адмирала Ушакова» был Владимир Миклуха, брат известного русского путешественника Николая Миклухо-Маклая.

В первый день Цусимского сражения броненосец получил две подводные пробоины, через одну из них носовое отделение жилой палубы оказалось затопленным. От удара второго снаряда был разворочен кубрик, убито четыре матроса и тяжело ранено еще четверо. Помощь раненым оказывали доктор, фельдшер и священник, который владел необходимыми медицинскими навыками.

В результате повреждений скорость корабля снизилась до 10 узлов, он отстал от основного состава. 15 мая, на пути к Владивостоку, «Адмирал Ушаков» столкнулся с японской эскадрой, крейсера «Ивате» и «Якумо» начали обстрел русского броненосца. Во время получасового обстрела наш корабль получил серьезные повреждения, его дальнейшая стрельба по противнику была безрезультатной, капитан отдал приказ корабль затопить. Броненосец пошел ко дну с развевающимся Андреевским флагом.

Старший минер Борис Жданов, чтобы помочь плавающим внизу матросам, выносил из батареи и бросал им деревянные обломки. Последним корабль покинул его капитан Владимир Николаевич.

«Адмирал Ушаков» погиб в неравном бою с японским противником, но команда корабля храбро сражалась до последнего. Император Николай II, оценивая действия команды корабля, назвал их подвигом духа.

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