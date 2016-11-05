5 ноября 1857 года на Кавказе образован русский город Петровск

Поселение Петровское, расположенное на равнине западного побережья Каспийского моря, было образовано в 1844 году. Прежде оно называлось Низовым. Здесь во время Персидского похода Петра I в течение нескольких дней августа 1722 года располагался лагерь русского войска.

В организации лагеря русским оказал помощь правитель Тарковского шамхальства Адиль-Гирей, на нужды русской армии он передал 600 быков в упряжке, 150 быков – на провиант. Русскому императору правитель Дагестана подарил трех персидских коней. Петр I ответствовал золотыми часами. Сам Адиль-Гирей проживал в тогдашней столице шамхальства городе Тарки. По свидетельству участника похода ученого Якова Брюса, в главном городе Дагестана имелось более трех тысяч домов, он был наполнен многочисленными жителями.

Со временем Тарки потерял былое значение, роль центра перешла к Петровскому, 24 октября (по старому стилю) 1857 года поселение получило статус города, его стали называть Петровск. Во время кавказских войн он играл роль перевалочного пункта, позже для транзита военных грузов была построена гавань, устроен порт и возведен каменный маяк. По окончании войны порт приобрел торговое значение.

С самого начала Порт-Петровск был русским городом. Кроме русских здесь проживали евреи, греки и немцы. Кавказцев здесь было не очень много, они жили в горных аулах.

В 1896 город Петровск соединили железной дорогой с Владикавказом, Ростовом-на-Дону и Баку, что способствовало значительному увеличению грузооборота порта. К началу XX века город стал крупным торговым и промышленным центром. Выгодное расположение города привлекало инвесторов. К концу XIX века здесь появилось отделение Азовского банка, конторы пароходных конторы пароходных обществ «Кавказ и Меркурий», «Лебедь», «Волга».

В 1914 году Порт-Петровск вышел на первое место среди городов Дагестана по экономическим и демографическим показателям. Численность населения составила 24 тысячи человек.

После установления советской власти в Дагестане Порт-Петровск переименовали в Махач-Калу, в честь большевика Магомед-Али Дахадаев, он носил псевдоним Махач.

Сегодня Махачкала является столицей Республики Дагестан.

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