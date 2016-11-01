1 ноября 1727 года Россия и Китай подписали Кяхтинский договор
1 ноября 1727 года Россия и Китай подписали Кяхтинский договор

Глава русского посольства твердо отстаивал национальные интересы России

Торговые отношения Российской империи с Китаем начали развиваться в конце XVII века, первым договором, определившим порядок торговли между двумя странами, был Нерчинский трактат 1689 года. Договор не охватывал всю широкую область российско-китайских отношений, из-за этого между русскими и китайцами часто возникали конфликтные ситуации. Для их урегулирования в Китай была направлена дипломатическая миссия во главе с сербом Саввой Лукичом Рагузинским-Владиславичем (1669-1783), состоявшим на службе у российского императора. Посольство Рагузинского-Владиславича прибыло в Пекин, столицу Цинского Китая в 1726 году. Спорные вопросы решались довольно долго, в течение полугода. В обсуждении территориальных вопросов Савва Лукич проявил твердость, притязания китайской стороны на территории, на которых проживали российские подданные, были отклонены. И хотя членов посольства пытались склонить в пользу китайского решения, им угрожали и предлагали щедрые взятки, русские стойко защищали национальные интересы. Глава посольства смело заявил: «Российская империя дружбы богдыхана [правителя Китая] желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому». Российско-китайская граница была определена к западу от реки Аргуни до перевала Шабин-Дабат (Западные Саяны). В соответствии с этими договоренностями, известными как Буринский трактат, дипломат велел заложить на месте Барсуковского зимовья острог. Крепость получила название Троицкосавской (по имени церкви в честь Святой Троицы и святого Саввы Сербского). Окончательно границы были уточнены и занесены на карту 21 октября (по старому стилю) 1727 года во время заключения Кяхтинского договора. В его основу был положен принцип: «каждый владеет тем, чем владеет теперь». В семи статьях договора регулировались торговые вопросы, была открыта беспошлинная торговля в городах Троицкосавске (Кяхте) и Цурухайтуе (ныне Приаргунск в Забайкальском крае), что способствовало увеличению торгового потока между странами. Через Троицкосавск в Цинскую империю русские купцы поставляли сукно, мануфактуру и пушнину, со стороны китайцев в основном завозился чай. Договор закрепил положение Русской духовной миссии в Пекине, до 1864 года помимо религиозных, она исполняла дипломатические функции и являлась научным центром по подготовки российских китаеведов. Кяхтинский трактат оставался правовой основой взаимоотношений России с Китаем до середины XIX века.
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