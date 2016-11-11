11 ноября 1480 года завершилось стояние на Угре

Почти 250 лет русские княжества находились в зависимости от Золотой Орды и практически все время выплачивали ей дань. Одно из главных победных сражений средневековой Руси битва на Куликовском поле, явила силу русского войска, но окончательно монголо-татарское иго удалось сбросить лишь при Иване III.

В 1470-е годы он прекратил выплачивать дань ордынскому хану Ахмату. Ахмат возглавлял самый крупный осколок империи Чингисхана – Большую Орду, он прикладывал всю энергию для консолидации распавшихся татарских ханств, стремясь утвердить над ними свое верховенство. Ахмат заключил союзы с Литвой и Польшей, наладил дружественные отношения с Османской империей. Отказ московского князя платить дань Ахматом был воспринят как попытка Руси выйти из орбиты ордынского влияния. Для восстановления вассальной зависимости ордынский хан собрал большое войско и, заручившись поддержкой польского короля Казимира IV, пошел на Москву.

Время для похода Ахмат выбрал подходящее, на севере на Русь нажимал Ливонский орден, на западе угрожал Казимир IV, внутри самой Руси возникли неурядицы и распри. Ивану III заключил союз с крымским ханом Менгли-Гиреем, его войско, напав на южные земли Великого княжества Литовского, отвлекло Казимира IV от помощи Ахмату.

Предупрежденное Русское войско развернуло свои позиции на пути ордынского хана. Основная группировка дислоцировалась в районе Калуги, у устья Угры. В местах возможной переправы возводились укрепления, в которых располагались пехотинцы, лучники и артиллеристы. Участки между заставами регулярно объезжал конный патруль.

Подошедшие ордынские войска несколько раз пытались форсировать Угру, но все атаки пресекались огнем с противоположного берега. Ахмат был вынужден отступить и встать у села Лузы. Началось знаменитое стояние. Хан требовал в свою ставку Великого князя и выплаты дани, но его требования, естественно, выполнены не были.

Великого князя поддерживал Вассиан, архиепископ Ростовский, он направил Ивану III пламенное и убедительное послание, в котором призывал мужественно стоять против врага.

Но враг скоро отступил, отсутствие провианта и фуража, начавшиеся болезни, вынудили ханское войско свернуть лагерь и вернуться в Орду. Для русских такой исход бескровного противостояния означал победу, для татар – поражение.

Русские, в стан которых была привезена Владимирская икона Божией Матери, считали такой удачный исход результатом божественного вмешательства. Ранее, в 1395 году Богородица отвернула от Москвы Тамерлана. В память о стоянии на Угре Русская Церковь установила праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери.

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