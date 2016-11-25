Нонна Мордюкова – актриса века

Нонна Викторовна родилась 25 ноября 1925 года, детство девочки прошло на Кубани. Ее отец погиб в железнодорожной катастрофе, когда Нонна была совсем маленькой, воспитывал ее отчим. Мама, Ирина Петровна имела прекрасный голос, до революции она пела в церковном хоре, и приучила дочь к пению.

Семья жила в Ейске, здесь Нонна училась в той же школе, что и Сергей Бондарчук. С детства Нонна мечтала сниматься в кино, по окончании войны отправилась в столицу поступать во ВГИК и поступила с первого раза, без предварительной подготовки. Училась в актерской мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Будучи студенткой, дебютировала в кино в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Герасимов счел, что кубанская красавица-казачка как никто другой, соответствует роли Ульяны Громовой. За дебютную роль актриса была удостоена Сталинской премии.

Большой успех фильма и всенародная любовь к актрисе, наложили некоторые рамки на ее творчество, режиссеры видели в ней Ульяну Громову, и несколько лет приглашать на съемки не торопились. Да и фильмов в послевоенные годы снималось не так много.

На съемках «Молодой гвардии» она познакомилась с Вячеславом Тихоновым, вышла за него замуж и родила сына. В 1950-е годы пара считалась самой красивой в советском кинематографе. В браке с Тихоновым Мордюкова прожила 13 лет.

В 1952 году актриса снялась в фильме «Возвращение Василия Бортникова». Колоритный и яркий типаж Нонны Мордюковой отлично подходил на роль сильных женщин. «Председатель», «Комиссар», «Простая истории», «Журавушка», «Они сражались за Родину», «Женитьба Бальзаминова» - все эти фильмы были хорошо известны советскому зрителю.

Среди других следует отметить фильмы «Бриллиантовая рука», где Мордюкова сыграла управдома и «Родня» Никиты Михалкова. Как отмечала сама актриса, этим фильмом для нее закончилось «настоящее кино».

Скончалась Нонна Викторовна 6 июля 2008 года на 83-м году жизни.

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