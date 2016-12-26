Николай Златовратский – видный представитель «мужицкой беллетристики»

Николай Николаевич родился 14 (26) декабря 1845 года во Владимире. Его отец был мелким чиновником, дед и прадед представителями сельского духовенства.

В семье царила атмосфера «некоторого старообрядческого благолепия, проникнутая религиозно-поэтическою дымкой», и родительский дом служил пристанищем для бедного деревенского люда, с которыми мать и прабабка вели нескончаемые беседы на религиозные и житейские темы. Видимо, эта близость к народу и определила интерес и тематику дальнейшего творчества писателя.

С девяти лет он был отдан в гимназию, систему преподавания и воспитания которой, Златовратский критиковал. Он считал ее сухой, безжизненной, подавляющей живое религиозное чувство и любознательность. Но системе не удалось переменить мальчика, его интерес к чтению постоянно подогревали отец и два дяди, один из которых был знаком с Николаем Добролюбовым. Интересно, что имя Добролюбова в семье произносили с особым почтением, а когда он умер, 15-летний Златовратский вписал его в помянник матери.

Николай Николаевич учился в Московском университете, Петербургском технологическом институте, но из-за постоянной нужды, курса не кончил.

Рассказы Златовратского о народной жизни публиковались в периодических изданиях «Искра» Василия Курочкина, «Будильник», «Неделя», «Новости» и «Отечественные записки». Публикация в последнем повести «Крестьяне-присяжные» (1884) принесла Николаю Николаевичу известность.

Среди других известных произведений - «Устои» и очерки «Деревенские будни».

В ряду народных беллетристов Златовратский занимает заметное место, наряду с Глебом Успенским и Фёдором Решетниковым он наиболее известный из представителей «мужицкой беллетристики».

Александр Серафимович причисляет Златовратского к революционным писателям, который «не призывал крестьян к восстанию, к свержению царизма, не говорил, что царь, помещики, буржуазия сосут все соки из трудового народа. Он просто только рассказывал, как живут крестьяне, какой у них уклад жизни, какие нравы, обычаи, как они работают», и тем самым подготавливал «почву для колоссального взрыва революционных рабочих масс».

Но вряд ли писатель ставил перед собой такую же задачу, что и кумир его юности Добролюбов – призыв к читателю «взяться за топор», наоборот, герои произведений Златовратского являются выразителями высших духовных устремлений русского народа.

Литературную форму, в которой работал Златовратский, критик Семён Венгеров определял как «смесь беллетристики, этнографии и публицистики, а подчас даже статистики».

Произведения Златовратского являются своего рода энциклопедией деревенской жизни.

Скончался Николай Николаевич 10 декабря 1911 года в Москве.

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