Николай Златовратский – видный представитель «мужицкой беллетристики»
Н. Грандковский. «Портрет Николая Николаевича Златовратского», (1894)

Н. Грандковский. «Портрет Николая Николаевича Златовратского», (1894)

171 год назад родился русский писатель Николай Златовратский

Николай Николаевич родился 14 (26) декабря 1845 года во Владимире. Его отец был мелким чиновником, дед и прадед представителями сельского духовенства.

В семье царила атмосфера «некоторого старообрядческого благолепия, проникнутая религиозно-поэтическою дымкой», и родительский дом служил пристанищем для бедного деревенского люда, с которыми мать и прабабка вели нескончаемые беседы на религиозные и житейские темы. Видимо, эта близость к народу и определила интерес и тематику дальнейшего творчества писателя.

С девяти лет он был отдан в гимназию, систему преподавания и воспитания которой, Златовратский критиковал. Он считал ее сухой, безжизненной, подавляющей живое религиозное чувство и любознательность. Но системе не удалось переменить мальчика, его интерес к чтению постоянно подогревали отец и два дяди, один из которых был знаком с Николаем Добролюбовым. Интересно, что имя Добролюбова в семье произносили с особым почтением, а когда он умер, 15-летний Златовратский вписал его в помянник матери.

Николай Николаевич учился в Московском университете, Петербургском технологическом институте, но из-за постоянной нужды, курса не кончил.

Рассказы Златовратского о народной жизни публиковались в периодических изданиях «Искра» Василия Курочкина, «Будильник», «Неделя», «Новости» и «Отечественные записки». Публикация в последнем повести «Крестьяне-присяжные» (1884) принесла Николаю Николаевичу известность.

Среди других известных произведений - «Устои» и очерки «Деревенские будни».

В ряду народных беллетристов Златовратский занимает заметное место, наряду с Глебом Успенским и Фёдором Решетниковым он наиболее известный из представителей «мужицкой беллетристики».

Александр Серафимович причисляет Златовратского к революционным писателям, который «не призывал крестьян к восстанию, к свержению царизма, не говорил, что царь, помещики, буржуазия сосут все соки из трудового народа. Он просто только рассказывал, как живут крестьяне, какой у них уклад жизни, какие нравы, обычаи, как они работают», и тем самым подготавливал «почву для колоссального взрыва революционных рабочих масс».

Но вряд ли писатель ставил перед собой такую же задачу, что и кумир его юности Добролюбов – призыв к читателю «взяться за топор», наоборот, герои произведений Златовратского являются выразителями высших духовных устремлений русского народа.

Литературную форму, в которой работал Златовратский, критик Семён Венгеров определял как «смесь беллетристики, этнографии и публицистики, а подчас даже статистики».

Произведения Златовратского являются своего рода энциклопедией деревенской жизни.

Скончался Николай Николаевич 10 декабря 1911 года в Москве.

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Места: Россия
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