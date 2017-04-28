Николай Введенский – выдающийся русский физиолог

Первое образование у Николая Евгеньевича Введенского, как и у многих русских ученых и исследователей в области естественных наук конца XIX-начала XX века, было духовным.

Он родился 16 (28) апреля 1852 года на Вологодчине, в семье священника. В Вологодской семинарии помимо профильных предметов изучал психологию и логику. Обучение продолжил на физико-математическом отделении Санкт-Петербургского университета.

Был активным участником народнических кружков, за пропаганду революционных идей летом 1874 года подвергся аресту. Пока шло следствие по «Делу о пропаганде в Империи», три года провел тюрьме, но в итоге был оправдан.

Учебу Введенский продолжил после выхода на свободу, подающего надежды студента к работе в физиологической лаборатории привлек профессор Иван Сеченов. Здесь определился профиль будущих исследований Введенского – физиология центральной нервной системы.

Введенский изучал опыт работы немецких физиологических лабораторий, занимался у Рудольфа Гейденгайна, Эмиля Дюбуа-Реймона, Гуго Кронекера. В лаборатории Дюбуа он впервые с помощью телефона уловил ритм импульсов возбуждения в нерве – это открытие легло в основу магистерской диссертации «Телефонические исследования над электрическими явлениями в мышечных и нервных аппаратах» (1884).

Через три года защитил докторскую - «О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе».

С 1889 года занимал кафедру физиологии Санкт-Петербургского университета. Лекции по физиологии Введенского неизменно сопровождался большим количеством опытов. Эксперимент всегда предшествовал теории, профессор полагал, что такой подход не позволит молодым ученым подпасть под влияние господствующей в науке точке зрения, но самостоятельно выработать собственную.

Введенскому удалось установить основные закономерности работы нервно-мышечной системы. Его теория нервного торможения в мировой физиологической литературе известна как «торможение Введенского».

Исследования ученого получили широкое признание в научном мире, причем не только среди физиологов, но и психологов и нейропсихологов.

Идеи Николая Евгеньевича продолжили его ученики Алексей Ухтомский, Иван Бериташвили, Леонид Васильев, Даниил Воронцов, Иван Ветюков, Николай Пэрна, Николай Резвяков и Федор Тур.

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