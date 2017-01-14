Николай Шереметев – миллионер и крупнейший благотворитель

Николай Петрович Шереметев родился в 1751 году в Москве. Он принадлежал к виднейшему боярскому роду. Его дед фельдмаршал Борис Петрович был сподвижником Петра I, а отец Пётр Борисович в детстве был товарищем Петра II. От отца, который владел лучшим в России театром и оркестром, а также занимался коллекционированием произведений искусств, он воспринял любовь к высокому. Он рос и воспитывался вместе с цесаревичем Павлом Петровичем, будущим императором Павлом I.

В образовательных целях Николай предпринял четырехлетнее путешествие за границу, посетил Голландию, Англию Францию, Швейцарию и Германию. За рубежом он знакомится с Генделем и Моцартом, последнему Николай Петрович оказывал материальную помощь.

С 1777 по 1800 годы занимал ряд высоких административных должностей в правительственных учреждениях.

В 1801 году Шереметев вступил в брак с крепостной актрисой своего театра Прасковьей Жемчуговой, которая получила вольную тремя годами ранее. В Кусковском школе-театре крепостные обучались актерскому мастерству, он был одним из лучших в России, на его представления «стекалась вся Москва», сам император был зрителем постановок крепостного театра.

Николай Петрович, будучи наследником очень крупного состояния, в течение всей своей жизни занимался делами благотворительности. На одни только пенсии он ежегодно раздавал до 260 тысяч рублей ежегодно. Но самым крупным и известным благотворительным проектом Шереметева стал Странноприимный дом, который он обустроил во исполнение воли покойной жены, которая умерла вскоре после рождения сына Димитрия в возрасте 34 лет.

Странноприимный дом был построен по проекту архитектора Елизвоя Назарова, по своему размаху монументальная архитектура здания не имела равных, строительство велось 15 лет, странноприимный дом был открыт уже по смерти Николая Петровича. Общий расход по этому учреждению достигал более 3 миллионов рублей.

Шереметевы финансировали заведение до национализации, произошедшей в 1917 году. Сейчас здесь располагается НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифософского.

Николай Петрович пережил супругу всего на шесть лет. В завещании сыну, он писал, что в жизни у него «было всё. Слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения». Наследнику он также завещал не ослепляться «богатством и великолепием», но управлять и распоряжаться так, «чтобы одна часть удовлетворяла твоим нуждам, а другая, посвящаемая была в жертву общей пользе, благу других... Помни, что ты сам принадлежишь Богу, государю, Отечеству и обществу... Помни же, что жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба».

Николай Петрович скончался 2 (14) января 1809 года, он велел похоронить его в простом тесовом гробу, а деньги, предназначавшиеся для похорон, раздать бедным и монастырям.

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