Николай Рынин – ученый и популяризатор в области воздухоплавания, авиации и космонавтики

Николай Алексеевич Рынин родился 11 (23) декабря 1877 года, в Москве, в семье чиновника военного ведомства. После потери кормильца, Алексея Абрамовича, Рынины переехали в Симбирск, где Коля окончил мужскую классическую гимназию, ту самую, в которой учился Ульянов-Ленин.

В гимназии Коля под руководством учителя Вильковиского с увлечением изучает математику, прочитывает множество приключенческих и фантастических романов, которые уже тогда зародили у него интерес к небу и космосу.

В 1896 году он поступает в старейший транспортный вуз России, Петербургский институт инженерных путей сообщения. В институте талантливого юношу заметил профессор Валериан Курдюмов, и по его рекомендации Рынин стал давать платные уроки по начертательной геометрии студентам младших курсов. Производственную практику в каникулярный период Рынин проходил в качестве строительного рабочего, слесаря и монтера, поэтому он прекрасно представлял весь производственный процесс.

Уже во время обучения Рынин начнет писать научные статьи, которые будут публиковать авторитетные журналы. Институт Николай Алексеевич окончит в 1877 году, вместе с талантливым Степаном Тимошенко.

Он устраивается на работу инженером на Николаевскую железную дорогу, где проектирует здания вокзалов, мостов и других сооружений и конструкций, в то же время преподает в Институте инженеров путей сообщения. Рынин совершает серию рабочих поездок в Европу и США, где изучает зарубежный опыт и знакомится с проектами уникальных инженерных сооружений, его отличные знания английского, французского и немецкого языков позволяли следить за мировыми достижениями.

В 1909 году Рынин защищает диссертацию «Расчет шарнирных колец из жестких элементов» на соискание ученой степени адъюнкта. Однако, еще прежде защиты диссертации, молодой ученый, вдохновленный успехами воздухоплавателей, переключился на этот вид деятельности. Он возглавил студенческий кружок по изучению воздухоплавания, созданного по инициативе Николая Жуковского.

Рынин совершает первые полеты на аэростатах, получает сначала звание пилота-аэронавта, затем пилота-авиатора и пилота-аэронавта дирижабля. Увлекшись воздухоплаванием, он жертвует карьерой инженера-механика.

В то же время Рынин разработал учебную программу воздухоплавания, в институте лекции по воздухоплаванию стали читаться с октября 1909 года. А в конце года Николай Алексеевич основал при институте аэромеханическую лабораторию, которая по его словам должна стать «рассадником инженеров новых воздушных путей сообщения».

Труд в родном институте Рынин продолжил и после революции, в 1920 году он организовал факультет воздушных сообщений, в 1928 году – секцию межпланетных сообщений. На базе факультета воздушных сообщений был создан Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ), где Рынин возглавил кафедру воздушных сообщений, которая внесла большой вклад в развитие авиационной науки и подготовку кадров для организации воздушных сообщений в нашей стране.

В 1930-е годы Рынин усиленно занимается проблемами ракетной техники и космических полетов. Впоследствии академик Валентин Глушко высоко оценит вклад ученого: «…энциклопедия Н.А. Рынина по ракетно-космическим вопросам была незаменимой как справочный материал».

Научную и педагогическую деятельность Рынин совмещал с популяризаторской работой, он регулярно публикует статьи в научно-популярных и общественно политических изданиях. Многие его работы в 1970-х годах были переведены на английский, на Западе они считаются шедевром популяризации космонавтики.

До первого полета в космос, подготовка к которому совершалась не без его участия, Николай Рынин не дожил, он скончался в июле 1942 года.

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