Николай Путилов – образцовый управленец и хозяйственник

Выдающиеся способности Николай Путилов стал проявлять уже в молодом возрасте. Во время учебы в Морском кадетском корпусе в журнале «Маяк» он опубликовал статью, в которой указал на ошибки в курсе интегрального исчисления авторитетного французского математика Огюстена Коши.

Статья была замечена выдающимся русским математиком Михаилом Остроградским. Путилова он пригласил к себе в помощники. Совместно они исследовали трудные вопросы внешней баллистики. Путилову прочили математическую карьеру, но неожиданно в 1843 году он уехал в Крым, где поступил на службу в Корпус инженеров военных поселений.

Администраторские способности Путилова проявились во время Крымской войны, его предложение по созданию флотилии канонерок для защиты Кронштадта и Петербурга нашло отклик у управляющего морским ведомством великого князя Константина Николаевича.

В условиях англо-французской блокады с минимальными финансовыми ресурсами Путилову удалось организовать производство паровых машин и котлов для строительства канонерских лодок. К работе он привлек ржевских ткачей, оставшихся в том году без работы.

К назначенному сроку – маю 1855 года, 32 вооруженные канонерки стояли в Кронштадте. Через несколько месяцев под руководством Путилова были сооружены еще 35 канонерок, 14 корветов и клиперов.

Флот Кронштадта оказался значительно усиленным, это зафиксировал командир французской эскадры адмирал Пэно: «Паровые канонерки, столь быстро построенные русскими, совершенно изменили наше положение».

Путилов уложился не только в сроки, но и в бюджет, 20 тысяч неизрасходованных рублей он вернул великому князю Константину Николаевичу, который субсидировал строительство флотилии.

Проект с серьезными рисками был успешно реализован и Путилов продолжил управленческую деятельность. На кредит от Морского министерства он построил три металлургических завода, которые занимались выплавкой железа для паровых котлов.

В Петербурге наладил производство стали по технологии уральского инженера Павла Обухова, а также построил сталелитейной завод. Орудия и снаряды, которые Россия раньше покупала у «пушечного короля» Круппа, теперь производились в Петербурге.

Программа импортозамещения была практически выполнена.

Зимой 1867-1868 годов Путилова направили «спасть» уже железную дорогу, австрийские рельсы оказались морозонеустойчивыми, в холодную зиму они полопались, и Николаевская железная дорога (Петербург-Москва) встала. Путилов с нуля наладил производство рельсов нового типа, в цене они были на треть дешевле импортных и гораздо прочнее. Завод, на котором производились рельсы, стали называть Путиловским.

В отличие от других промышленников, Николай Иванович не был нацелен только на получение прибыли. Он проявлял заботу о рабочих – организовал для них медицинское обслуживание, устроил качественную столовую, предоставил возможность рабочим брать товары в кредит. При заводе действовала вечерняя школа, работала библиотека, был открыт театр. Рабочие ценили такую заботу Путилова о них.

Крупные заказы значительно увеличили капитал Путилова, всю прибыль он вкладывал в новое производство, не обзавелся особняками и виллами, всю жизнь прожил в съемных апартаментах.

Последним большим проектом Николая Ивановича стал Морской порт Петербурга и Морской канал. Из-за мелководности Финского залива крупнотоннажные суда вынуждены были разгружаться на Кронштадтском рейде, далее грузы перевозили баржи. Это вело к удорожанию товаров, в большом плюсе были только перевозчики – владельцы барж и торговцы-оптовики.

На проект, включавший углубление дна залива, строительство причалов, зданий, складов и сооружения маяков, правительство обещало 20 миллионов рублей.

Проект блокировали те, кто лишались сверхприбылей, против Путилова стала выступать продажная пресса. Правительство в свою очередь, не спешило расплачиваться с подрядчиком, и часть работ Путилов был вынужден проводить за собственный счет, для этого он продал некоторые активы и залез в долги. Такая ситуация фактически вогнала спасителя Петербурга в гроб, он скончался 18 (30) апреля 1880 года от инфаркта.

Николай Иванович завещал похоронить на дамбе Морского порта, Александр II узнав об этом сказал: «Если бы Путилов завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы».

Гроб с телом Путилова рабочие Путиловского завода пронесли на руках 14 километров.

Человек, всю свою жизнь отдавший России, очень много сделавший для развития ее промышленности, не положивший в карман ни копейки государственных денег, умер оболганным и разоренным.

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