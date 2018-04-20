Николай Мясковский — художественная совесть нашей музыки

Сегодня русский композитор Николай Яковлевич Мясковский не так популярен, как при жизни, когда его музыка звучала в России, Европе и Америке. В какой-то степени его славу затмила слава не менее выдающихся композиторов – Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, причем они оба высоко ценили творчество старшего коллеги и считали его авторитетом музыке. Композиторское наследие Мясковского огромно: 27 симфоний 13 квартетов, многочисленные концерты для скрипки и виолончели, фортепьянные сонаты, циклы романсов.

Интерес к музыке Николаю Мясковскому, появившемуся на свет 20 апреля 1881 года в крепости Новогеоргиевск близ Варшавы, пробудила тетка Еликонида Мясковская, заменившая Николая и его братьям и сестрам мать, умершую при родах. Она же давала Коле первые уроки игры на фортепиано. Со временем увлечение музыкой стало настолько сильным, что Николай решил связать с ней жизнь и отказался от службы военным инженером (он окончил Военно-инженерное училище). Впрочем, знания по инженерной части оказались востребованы в годы Первой мировой войны, Мясковский в чине поручика нес службу в саперной роте, которая неоднократно была на передовой.

Во время обучения в Санкт-Петербургской консерватории в классе известного композитора Анатолия Лядова, Мясковский опубликовал свои первые музыкальные сочинения – 6 романсов на стихи Зинаиды Гиппиус, а вскоре состоялся и дебют Первой симфонии, написанной в 1908 году для небольшого оркестра.

В новый период России, композитор, решившийся остаться на Родине, написал в память о трагически погибшем в годы Гражданской войны отце, Шестую симфонию, по однозначному мнению критиков, ставшей вершиной его творчества.

Такое же высокое признание получила Двадцать Первая симфония-элегия, «вобравшая в себя, — по словам музыковеда Семена Шлифштейна, — едва ли не самые характерные черты, присущие авторской индивидуальности». В 1941 году за это произведение Мясковскому была присуждена Сталинская премия 1-й степени. Однако власть не всегда благоволила к композитору, так, после выхода в 1948 году постановления Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» имя композитора попало в список «формалистов», отношение к музыке Мясковкого было пересмотрено и некоторые произведения перестали исполняться.

При этом, своей ценности музыка Мясковского, впитавшая всё лучшее, что было накоплено русской и западноевропейской музыкой, не потеряла. «В нем больше от философа – его музыка мудра, страстна, мрачна и самоуглублена», - писал о творчестве коллеги Сергей Прокофьев. Самую емкую характеристику Мясковскому дал один из основоположников советского музыковедения Борис Асафьев, назвав композитора художественной совестью нашей музыки.

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