Николай Мясковский — художественная совесть нашей музыки
Николай Мясковский — художественная совесть нашей музыки

Такую характеристику русскому композитору дал один из основоположников советского музыковедения Борис Асафьев

Сегодня русский композитор Николай Яковлевич Мясковский не так популярен, как при жизни, когда его музыка звучала в России, Европе и Америке. В какой-то степени его славу затмила слава не менее выдающихся композиторов – Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, причем они оба высоко ценили творчество старшего коллеги и считали его авторитетом музыке. Композиторское наследие Мясковского огромно: 27 симфоний 13 квартетов, многочисленные концерты для скрипки и виолончели, фортепьянные сонаты, циклы романсов.

Интерес к музыке Николаю Мясковскому, появившемуся на свет 20 апреля 1881 года в крепости Новогеоргиевск близ Варшавы, пробудила тетка Еликонида Мясковская, заменившая Николая и его братьям и сестрам мать, умершую при родах. Она же давала Коле первые уроки игры на фортепиано. Со временем увлечение музыкой стало настолько сильным, что Николай решил связать с ней жизнь и отказался от службы военным инженером (он окончил Военно-инженерное училище). Впрочем, знания по инженерной части оказались востребованы в годы Первой мировой войны, Мясковский в чине поручика нес службу в саперной роте, которая неоднократно была на передовой.

Во время обучения в Санкт-Петербургской консерватории в классе известного композитора Анатолия Лядова, Мясковский опубликовал свои первые музыкальные сочинения – 6 романсов на стихи Зинаиды Гиппиус, а вскоре состоялся и дебют Первой симфонии, написанной в 1908 году для небольшого оркестра.

В новый период России, композитор, решившийся остаться на Родине, написал в память о трагически погибшем в годы Гражданской войны отце, Шестую симфонию, по однозначному мнению критиков, ставшей вершиной его творчества.

Такое же высокое признание получила Двадцать Первая симфония-элегия, «вобравшая в себя, — по словам музыковеда Семена Шлифштейна, — едва ли не самые характерные черты, присущие авторской индивидуальности». В 1941 году за это произведение Мясковскому была присуждена Сталинская премия 1-й степени. Однако власть не всегда благоволила к композитору, так, после выхода в 1948 году постановления Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба» имя композитора попало в список «формалистов», отношение к музыке Мясковкого было пересмотрено и некоторые произведения перестали исполняться.

При этом, своей ценности музыка Мясковского, впитавшая всё лучшее, что было накоплено русской и западноевропейской музыкой, не потеряла. «В нем больше от философа – его музыка мудра, страстна, мрачна и самоуглублена», - писал о творчестве коллеги Сергей Прокофьев. Самую емкую характеристику Мясковскому дал один из основоположников советского музыковедения Борис Асафьев, назвав композитора художественной совестью нашей музыки.

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Места: Польша
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