Николай Лосский – основатель интуитивизма

Николай Онуфриевич Лосский родился 24 ноября (6 декабря) 1870 года в местечке Креславка Витебской губернии в семье обрусевшего поляка. Онуфрий Иванович был православным, мать-полька, Аделаида Антоновна, - католичкой.

«Несмотря на преобладание в нас польской крови, мой отец и все мы дети сознавали себя русскими и были глубоко проникнуты русским национальным сознанием», - писал впоследствии Лосский.

Семья Лосских была многодетной, девять братьев и шесть сестер.

Николай в детстве самостоятельно выучился читать и поглощал все книги, которые ему попадались. В Витебской гимназии, где он проходил обучение, не избежал увлечения марксизмом и атеизмом, и за их распространение был исключен. Лосский с сожалением пишет, что его атеистическое состояние длилось очень долго и возвращение «к Церкви совершилось только через тридцать с чем-то лет после сложного философского процесса».

Обучение он продолжил в Швейцарии, куда нелегально приехал из Витебска. В университете Берна на философском факультете он с удовольствием слушал лекции по физике, ботанике, зоологии. Преувеличенное значение, которое будущий философ предавал естествознанию, объясняется его увлечением материализмом.

Финансовые трудности вынудили Лосского покинуть Швейцарию и направиться в Алжир, чтобы поступить в Алжирский университет. Но жизнь в заморской колонии оказалась еще дороже, чем в Европе. Чтобы спасти себя от голодной смерти, Лосский был вынужден подписать контракт на 5 лет службы в Иностранном легионе. Но отслужить полный срок не довелось, вскоре Лосский вернулся в Россию.

В 1895 году он окончил естественное отделение физико-математического факультета и в 1898 году - историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.

В университете он слушает лекции Александра Введенского, общается с Алексеем Козловым и Владимиром Соловьевым, идеи которых оказали на Николая Онуфриевича большое влияние.

В 1903 году он получил магистерскую степень по философии, в 1907 году защитил докторскую диссертацию на тему «Обоснование интуитивизма». Преподавал в ряде учебных заведений столицы.

После октябрьского переворота, как пишет Лосский, «началась скучная беспросветная жизнь под давлением большевицкого деспотизма». Новыми властями Лосский наряду с другими выдающимися учеными был объявлен неспособным к строительству коммунизма и в 1922 году выслан из России.

Н. Лосский во время заключения в ГПУ, 1922 г.

В эмиграции преподавал в университетах Чехословакии, Франции, США.

Без сомнения Лосский добился бы больших результатов в любых из тех областей, к которым проявлял интерес: ботанике, анатомии, химии, агрономии. Естественными науками он занимался с большим рвением, но делом жизни выбрал философию, и в занятиях этой наукой действительно преуспел. По замечанию протоиерея Василия Зеньковского, «Лосский справедливо признается главой современных русских философов».

Николай Онуфриевич считается основателем интуитивизма и представителем персонализма в России. Разработанная им система необычна для русской философской мысли высоким уровнем систематичности и логической обоснованности.

Как пишут исследователи его наследия, «свое учение мыслитель строит как единую систему, в основу которой положен ряд фундаментальных принципов, и главный из них — специфически истолкованный принцип интуитивизма. Первооснованием системы стала “пропедевтическая гносеология” интуитивизма — на ее фундаменте предполагалось выстраивать онтологию и метафизику, философскую психологию, антропологию, логику, этику, эстетику, социальную философию. Завершением должно было стать учение о Царстве духа как Царстве Божием».

Поэтому совершенно справедливо отмечает Зеньковский, Николай Лосский, «едва ли не единственный русский философ, построивший систему философии в самом точном смысле слова».

Среди наиболее значимых работ философа: «Обоснование интуитивизма», «Мир как органическое целое», «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей», «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», «Бог и мировое зло. Основы теодицеи», «Общедоступное введение в философию», «История русской философии», «Характер русского народа». Все они переводились на основные европейские языки.

Последние годы жизни Николай Онуфриевич провел в Париже, где и скончался 24 января 1965 года.

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