Николай Краснов – архитектор Ливадийского дворца

Николай Краснов не принадлежит к числу тех русских архитекторов, имя которых широко известно. Впрочем, это не удивительно, имя придворного архитектора последнего русского императора в советские годы старались не упоминать. А между тем, Краснов является один из самых незаурядных мастеров начала ХХ века, славу которому мог принести уже один из множества его проектов — знаменитый Ливадийский дворец близ Ялты, летняя резиденция Николая II и его семьи.

Николай Петрович родился 23 ноября (по старому стилю) 1864 года в селе Хонятино, Глебовской волости Коломенского уезда в крестьянской семье. Двенадцати лет Николай поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, здесь он проучился 10 лет, столько тогда учили на архитектора.

В 1887 году талантливому выпускнику предложили должность городского архитектора небольшого по тем временам городка – Ялты. Двенадцать лет своей жизни посвятил архитектор этому городу. Он создавал дворцы, храмы и крупные общественные сооружения. Архитектор творчески использовал элементы исторических культур, бытовавших в Крыму: русской, итальянской, крымско-татарской. Кроме Ялты здания по проекту Краснова были построены в Симферополе и Алуште, в общей сложности на полуострове было возведено свыше 60 построек. Однако настоящую славу Краснову принесло строительство Ливадийского дворца, проект дворца был заказан императором Николаем II.

Государь оценил архитектурные таланты Краснова во время посещения в Крыму Харакского дворца великого князя Георгия Михайловича, дворец, построенный по проекту Краснова, очень понравился Николаю II.

Постройка Ливадийского дворца в стиле итальянского Ренессанса была произведена в очень быстрые сроки. Она принесла Николаю Петровичу звание академика Санкт-Петербургской Академии художеств и множество других почетных званий и наград.

«Архитектор Краснов – удивительный молодец, подумай - в 16 месяцев он построил дворец, большой Свитский дом и новую кухню…», - написал в письме к матери император Николай II.

По сей день Ливадийский дворец входит в число памятников мировой архитектуры, охраняемых международной организацией ЮНЕСКО.

В послереволюционные годы Краснову пришлось эмигрировать. На пароходе «Бермудиан», направлявшемся в Константинополь, он вместе с семьей навсегда покинул Россию. Затем, как и многие,переехал сначала на Мальту, а затем, в 1922 году в Белград, столицу Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, которое с 1929 года стало называться Королевством Югославии.

Этой стране, предоставившей ему возможность продолжать творческую работу, выдающийся архитектор отдал свой талант и знания, не востребованные новой властью на родине. Он внес значительный вклад в архитектуру Белграда. Здесь он и скончался 8 декабря 1939 года. В сербской столице находится его могила, на православном кресте выбита надпись «Николай Петрович Краснов. Академик архитектуры», а неподалеку стоит памятник последнему русскому императору - человеку, которому Краснов всю жизнь был глубоко предан.

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