Николай Голицын – последний председатель Совета министров царского правительства
Николай Голицын – последний председатель Совета министров царского правительства

Представитель древнего княжеского рода, восходящего к Рюриковичам, стал последним председателем Совета министров правительства Российской империи

Князь Николай Дмитриевич Голицын, появившийся на свет 31 марта (12 апреля) 1850 года в селе Поречье Можайского уезда Московской губернии, происходил из древней дворянской семьи. Подобно многим своим предкам, во все времена служивших России на самых высоких государственных должностях, Голицын с молодых лет занимал видные посты. По окончании Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея в чине коллежского секретаря он был назначен во Временную Комиссию по крестьянским делам Царства Польского. Затем, с 1885 по 1903 годы был последовательно архангельским, калужским и тверским губернатором, с 1903 года — сенатором. Член Государственного Совета (фракция правых), председатель Комиссии по оказанию помощи русским военнопленным.

В декабре 1916 года по требованию супруги императора Александры Федоровны был назначен председателем совета министров. Своему назначению противился, понимая, насколько велика ответственность в столь трудное для России время, однако, «как верноподданный, подчинился и вступил в исправление должности».

В политике Голицын занимал консервативную позицию, выступал за ведение войны с Германией до победного конца, находил целесообразным диалог с Государственной Думой. В ночь на 26 февраля 1916 года на квартире Голицына состоялось совещание правительства, на котором обсуждался вопрос роспуска Государственной Думы. Князь выступил против и заявил, что некоторым министрам придется подать в отставку. На том же заседании было принято решение о введении в Петрограде военного положения.

Во время Февральской революции Голицын получил отставку от Временного Комитета Государственной Думы и был арестован вместе с другими министрами. По окончании следствия князя освободили и разрешили выехать из столицы при условии, что он не будет участвовать в политической жизни страны. Николай Дмитриевич остался в Петрограде, не имея при новой власти возможности устроиться на работу по профильному образованию, зарабатывал на хлеб сапожным ремеслом. В послереволюционные годы его дважды арестовывали ВЧК и ОГПУ.

В итоге государственного деятеля царской России большевики приговорили к расстрелу. Николай Голицын был расстрелян 22 июня 1925 года по постановлению Коллегии ОГПУ.

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Места: Россия
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