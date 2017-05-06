Николай Гастелло: родился, чтобы совершить бессмертный подвиг

Николай Гастелло принимал участие в боях на Халкин-Голе, в советско-финской войне, в операции по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу, но его имя в историю вписал подвиг, совершенный им в первые дни Великой Отечественной войны.

Николай Францевич Гастелло родился 6 мая (нового стиля) 1907 года в Москве в семье рабочего, который семью годами ранее приехал в Москву на заработки из белорусской глубинки.

Трудовую деятельность Николай начал в шестнадцатилетнем возрасте, уже тогда про него, рабочего завода говорили: «Куда ни поставь, всюду – пример». Это замечательное качество, быть всегда примером, раскрылось в подвиге, о котором знают все, — подвиге капитана Гастелло.

Еще в 1932 году Московский городской комитет партии направил Николая по специальному набору в 11-е Луганское летное училище, и уже через полтора года тот стал пилотом самолета ТБ-3. Следует отметить, что из стен этого училища вышло семь Героев Советского Союза, четверо из которых – дважды Герои, и один Герой России!

Боевое крещение молодой летчик получил в 1939 году на Халхин-Голе, где он командовал эскадрильей, а серьезный опыт приобрел во время советско-финской войны.

Великую Отечественную войну летчик встретил в чине капитана эскадрильи, первый боевой вылет совершил 22 июня в 5 утра.

26 июня в районе дороги Молодечно-Радошковичи, звено из двух бомбардировщиков ДБ-3Ф выполняло боевое задание – бомбило механизированную колонну врага. После сброса снарядов на скопившиеся на заправке танки, самолет Гастелло принялся расстреливать колонну из пулеметов, было подбито несколько машин противника.

После короткого замешательства немцы пустили в ход зенитные орудия. Один из снарядов попал в самолет. Командир мог катапультироваться, но принял решение уничтожить максимально возможное число фашистов. Гастелло, как об этом сообщает наградной лист, основываясь на свидетельстве пилотов второго самолета, который был в составе звена, «развернул горящий самолет и направил его в самую гущу танков».

Вместе с капитаном погибли штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, стрелок-радист старший сержант Алексей Калинин и стрелок лейтенант Григорий Скоробогатый, посмертно они были награждены орденом Отечественной войны 1-й степени, а Николаю Гастелло посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Мы помним имя героя — капитан Николай Францевич Гастелло. Его семья потеряла сына и мужа, Родина приобрела героя. В памяти навсегда останется подвиг человека, рассчитавшего свою смерть как бесстрашный удар по врагу», - писала газета «Правда» в июле 1941 года.

Подвиг Николая Гастелло в тяжелейший начальный период войны стал для советских людей символом мужества и героизма.

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