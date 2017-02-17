Николай Гамалея – основатель отечественной медицинской микробиологии

Николай Федорович Гамалея родился 5 (17) февраля 1859 года в Одессе. Он происходил из старинного казачьего рода. Один из его предков, полковник Григорий Высоцкий состоял на службе у Богдана Хмельницкого. Дед Михаил Леонтьевич был врачом, он первым в России опубликовал исследование о сибирской язве. Отец, гвардейский офицер был участником Отечественной войны 1812 года.

Николай, с детства приобщенный к чтению, в младших классах школы прочитал научно-популярную книгу английского физика и химика Майкла Фарадея «История свечи». Это сочинение во многом предопределило жизненный выбор Николая. Гамалея вспоминал:

«Она произвела на меня глубочайшее впечатление и навсегда привила любовь к естествознанию. Становясь старше, я стал читать подробные сочинения по физике, химии, биологии».

Гамалея получил прекрасное образование в Новороссийском (г. Одесса) и Страсбургском университетах, в Военно-медицинской академии в Петербурге. В Новороссийском университете с выдающимся физиологом Ильей Мечниковым занимался микробиологией и бактериологией, в Российской империи он стал одним из первых, кто развивал эти новые научные области.

На конкурсной основе молодой ученый был отправлен в научную командировку в Париж, в лабораторию Луи Пастера. Здесь изучал смертельно опасное инфекционное заболевание бешенство и методику прививки от него. Пастер оценил перспективность Николая Федоровича и предложил работу в Париже, но российский ученый свои знания решил применять на родине.

Благодаря его усилиям в Одессе открылась первая в России и вторая в мире станция для прививок против бешенства. Вскоре стали возникать бактериологические лаборатории, а затем и институты по изучению инфекционных болезней. Гамалея первым из русских врачей начал борьбу с эпидемиями.

Пастеру он еще поможет, когда на новаторскую методику французского ученого обрушится шквал критики, Гамалея специально поедет в Англию, где организует защиту Пастера. На руках у Николая Федоровича будут доказательства эффективности пастеровского метода лечения – данные практики прививок в Одессе.

В России, в 1892 году Николай Гамалея защитил докторскую диссертацию «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии». В 1912 году он переезжает в Санкт-Петербург, здесь он становится руководителем оспопрививательного института им. Дженнера.

Он занимался организацией министерства народного здоровья, учреждением санитарных органов надзора, перестройкой водоснабжения. Борясь с опасными болезнями, разрабатывал прививки против сыпного тифа и туберкулеза.

Когда после октябрьского переворота многие ученые стали вынужденными эмигрантами, Гамалея, несмотря на мировую известность и, соответственно, гарантию хорошего места в любом известном европейском университете, остался в революционном Петрограде и продолжил начатое дело.

Разработанные Гамалеем теории инфекции, воспаления, вирусной этиологии злокачественных опухолей, учение о токсинах, составляют фундаментальную основу общей патологии, иммунологии, микробиологии, биохимии микроорганизмов.

Гамалея был инициатором проведения в Петрограде и во всей стране всеобщей вакцинации от оспы.

Он стал первопроходцем во многих областях знания и заложил основы развития науки на десятки лет вперед. Нередко его упрекали в том, что многие его исследования остались незаконченными, на что он отвечал: «Если семена всхожи, они взойдут».

И они взошли, исследования ученого продолжили многочисленные ученики, Гамалея воспитал целую плеяду советских микробиологов.

Скончался выдающийся ученый 29 марта 1949 года.

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