Николай Бекетов – пионер физической химии

Николай Николаевич Беке́тов родился 1 (13) января 1827 года в деревне Алферьевка Пензенской губернии, в поместье отца, отставного морского офицера. У Николая было два брата, Андрей стал известным русским ботаником, Алексей был товарищем Фёдора Достоевского по Инженерному училищу, братья были организаторами литературного кружка, который кроме Достоевского посещали Дмитрий Григорович, Николай Витковский, Иван Бережецкий, Аполлон и Валериан Майковы, Алексей Плещеев и Степан Яновский. С Достоевским Николай Бекетов был дружен до самой смерти писателя.

Бекетов учился в 1-й Петербургской гимназии, в Петербургском и Казанском университетах, в последнем – под руководством химика-органика Николая Зинина, впоследствии ставшего первым президентом Русского химического общества. Университет Бекетов окончил в 1849 году со степенью кандидата естественных наук, присужденную за дипломную работу «Рассуждение о действии возвышенной температуры на органические соединения».

В 1853 году за работу «О некоторых новых случаях сочетания и общие замечания об этих явлениях» получил степень магистра химии. Этой диссертацией была положена обширная программа физико-химических исследований ученого. Бекетов в отличие от своего учителя Зинина приступил к изучению зарождавшейся физической химии.

В 1855 году Николай Николаевич получил назначение на кафедру химии Харьковского университета. Уровень преподавания по химии до Бекетова в университете находился на невысоком уровне, Бекетов очень быстро поднял его на должный. В 1864 году организовал здесь первое не только в России, но и во всем мире физико-химическое отделение.

«Знать химию невозможно без основательного знакомства с физикой, а потому также с математикой...», - совершенно справедливо писал ученый.

В середине 1860 годов при университете он создал Общество опытных наук с физико-химической секцией.

Своей увлеченностью химией Бекетов оказывал сильное влияние на преподавателей и студентов, по воспоминаниям современников, на его лекциях не было «скучающих лиц» и «самые индифферентные заинтересовывались», после лекций студенты живо обсуждали услышанное. «Живым проповедником чистой научной истины» называл профессора его ученик Николай Чернай.

Среди открытий Николая Бекетова – вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением, он установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей.

Бекетов опытным путем доказал, что при высоких температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили отправной точкой для возникновения алюминотермии.

В 1870 году он впервые получил безводные оксиды щелочных металлов. В 1880 году Бекетов был удостоен Ломоносовской премии Санкт-Петербургской Академии Наук.

В 1887 году, после упразднения физико-химического разряда в Харьковском университете, он возвращается в столицу. В Харькове ученый проработал 32 года.

В Петербурге он работал в Химической лаборатории Академии наук и на протяжении 15 лет на безвозмездной основе читал лекции по химии на Высших женских курсах. С 1887 по 1889 годы преподавал химию наследнику престола Николаю Александровичу, Бекетов был замечательным лектором, он умел обобщать данные полученные экспериментальным путем, коллеги называли его «химиком-философом», поэтому выбор пал на него.

Скончался выдающийся ученый 13 декабря 1911 года в Петербурге. По словам академика Ивана Каблукова «имя Н.Н. Бекетова наряду с именами Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова будет занесено золотыми буквами в историю науки в России».

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