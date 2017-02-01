Николай Бехтерев – выдающийся русский ученый-физиолог

Владимир Михайлович Бехтерев родился 20 января (1 февраля) 1857 года в глухом селе Сарали Вятской губернии (сегодня это Татарстан) в семье станового пристава.

Деятельность Бехтерева как ученого — невропатолога, психиатра, психолога, физиолога и морфолога — предоставила мировой науке важнейшие данные о работе спинного и головного мозга. Русский ученый впервые выделил характерные рефлексы, симптомы и синдромы, важные для диагностики нервных болезней; описал ряд болезней и методы их лечения.

Сын обычного служащего, он положил начало новой ученой династии. Его сын, Пётр Бехтерев был известным инженером, конструктором военной техники, внучка Наталья Петровна Бехтерева — крупнейшим нейрофизиологом, правнук Святослав Медведев – известный российский физиолог, директор «Института мозга человека РАН».

Самому Владимиру Михайловичу довелось заниматься психонервологией в то время, когда она только разрабатывалась в научном мире, когда в глубины человеческой личности пыталась проникнуть научная логика. Труд Бехтерева с программным названием «Бессмертие человеческой личности как научная проблема» пытается дать ответ на самые главные вопросы.

«Если вместе со смертью навсегда прекращается существование человека, то спрашивается, к чему наши заботы о будущем?» - с таких философских размышлений начинается эта работа исследователя.

Отношение Бехтерева к христианскому вероучению требует отдельного рассмотрения, но можно сказать, что он уважительно относился к основным постулатам веры. Так в своей работе «Об алкоголизме в России» (1912) он отдавал должное Церкви, ее нравственной и духовной силе: только Церковь и школа могут остановить в людях развитие погибельной страсти.

Всё его научное наследие, помимо велико прикладного значения для практической медицины, наводит на мысль, что многое в человеке не может быть объяснено строгой научной логикой, «человеческим познанием». И всякое недоумение при этом, всякий «тупик» преодолевается основами веры.

Выдающийся ученый умер 24 декабря 1927 года. По мнению его правнука, Святослава Медведева, Бехтерева устранили перед поездкой на международный конгресс. Ему была известна причина смерти Ленина – сифилис мозга, такое знание стоило ему жизни. Хотя, кроме этой версии о смерти Владимира Бехтерева, существуют и другие.

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