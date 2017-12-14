Николай Басов - выдающийся советский физик

Николай Геннадиевич родился 14 декабря 1922 в городе Усмань Тамбовской губернии (ныне Липецкая область). Отец Геннадий Фёдорович был профессором Воронежского лесного института. Школу в Воронеже окончил в год начала войны, был мобилизован и направлен в Куйбышевскую медакадемию, с 1943 служил фельдшером на 1-м Украинском фронте.

В 1946 году поступил в Московский механический (сейчас Инженерно-физический) институт, изучал теоретическую и экспериментальную физику. Во время учебы работал лаборантом, а позже инженером в лаборатории Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН), где в составе группы физиков под руководством Александра Прохорова занимался исследованиями в области молекулярной радиоспектрии, нового тогда для физиков направления.

В 1953 году Николай Геннадьевич защитил кандидатскую, а в 1956 году — докторскую диссертацию.

Совместно с Прохоровым разработал принципы усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами. Эта разработка позволила создать первый квантовый генератор на пучке молекул аммиака. Эти работы легли в основу квантовой электроники.

За разработку принципа генерации и усиления радиоволн Басов и Прохоров в 1959 году были награждены Ленинской премией, а в 1964 году совместно с американским физиком Чарльзом Таунсом за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе», - Нобелевской премией по физике.

Совместно с Юрием Поповым и Бенционом Вулом предложил идею создания различных типов полупроводниковых лазеров: в 1962 году был создан первый инжекционный лазер, затем лазеры, возбуждаемые электронным пучком, а в 1964 — полупроводниковые лазеры с оптической накачкой. Басов также провел исследования по мощным газовым и химическим лазерам, были созданы фторводородный и йодный лазеры, а затем эксимерный лазер.

Басову принадлежит инициатива постановки исследований по разработке нелинейно-оптических методов повышения яркости лазерных пучков с привлечением методов вынужденного комбинационного и Мандельштама-Бриллюэна рассеяния света, позволивших не только создать мощные ВКР-лазеры-сумматоры, но и открыть и использовать явление обращения волнового фронта при ВРМБ.

Бесспорны заслуги Николая Басова и в организации разработки лазерного и комбинированного (гибридного) термоядерного реактора, организации международного сотрудничества в решении чрезвычайно важной проблемы управляемого термоядерного синтеза.

Большое внимание ученый уделял подготовке научных кадров, в период работы над оптическими квантовыми генераторами - лазерами создал группу единомышленников, его увлечение лазерами породило настоящую лазерную лихорадку среди молодых физиков, при институте он организовал Лабораторию квантовой физике, с 1973 по 1989 годы он возглавляет ФИАН

Басов был главным редактором журналов «Квантовая электроника» и «Природа».

Всю свою жизнь ученый посвятил науке. Скончался Николай Геннадиевич 1 июля 2001 года.

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