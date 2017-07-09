Николай Бахтин – русский друг Витгенштейна
Николай Бахтин – русский друг Витгенштейна

Творческий расцвет философа, поэта и критика Николая Михайловича Бахтина пришелся на годы эмиграции

Старший брат русского мыслителя Михаила Бахтина Николай Бахтин принадлежал к младшему поколению Серебряного века, в отличие от своего известного брата он прожил более яркую жизнь.

Он родился в 1894 году в Орле, в детские годы был приобщен к чтению, рано познакомился с «Илиадой» и «Одиссеей» (в немецком переводе!) и философскими произведениями.

Бахтин учился в Новороссийском и Петербургском университетах, в последнем слушал лекции знаменитого Николая Лосского. Не успев завершить университетский курс, он оказался сначала в окопах Первой мировой, затем – Гражданской войны, где воевал на стороне Белой армии. Эмигрировав во Францию, он завербовался в Иностранный легион в Алжире, в котором провел пять лет.

Военная служба научила его из многих направлений делать нужный выбор, отказываясь от многих возможностей в пользу одной.

Это умение, как отмечают исследователи, стало лейтмотивом в его философских и филологических изысканиях, к которым он приступил после выхода в отставку и переезда в Париж. Столица Франции в 1920-е годы была центром русской эмиграции в Европе, и Бахтин довольно быстро «вписался» в культурную и литературную среду Парижа.

Он стал сотрудником литературно-художественного журнала «Звено», в котором вел философскую рубрику «Из жизни идей». Бахтин много выступал с лекциями, один из его курсов «Современность и наследие эллинства» 1927 года стал подлинным явлением в культурной жизни русского Парижа. В Сорбонне он получает диплом, который не смог получить из-за войны в Петрограде.

В 1930-е годы Бахтин переезжает в Великобританию, после защиты в Кембридже диссертации «Происхождение мифа о кентаврах и лапифах в Фессалии ХIII века до н.э.» преподавал древнегреческий язык в ведущих английских университетах.

Его главным филологическим исследованием считается «Введение в изучение современного греческого языка». И в этом труде он следовал главной своей идее – восприятию древности через современность и наоборот: «Мне пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы объединить их (ново- и древнегреческий языки), углубиться и в тот, и в другой, дабы они наконец встретились».

В Англии он познакомился с австрийским философом Людвигом Витгенштейном, вскоре они стали настоящими друзьями. Через Бахтина знаменитый философ узнал многое о русской культуре, взялся за изучение русского языка, и благодаря ему совершил поездку в Россию.

«Витгенштейн по-настоящему любил Бахтина, был необыкновенно счастлив и весел в его присутствии и никогда не бросал его, в то время как с другими проделывал это запросто. Это был тот редкий случай, когда Витгенштейн принимал человека таким, как он есть», - отмечала Фаня Паскаль.

Николай Бахтин скончался внезапно, в расцвете сил, 9 июля 1950 года, к сожалению, многое из написанного им осталось не изданным, наследие Бахтина еще ждет своего исследователя.

Теги:
События: культура
Петр Капица – выдающийся ученый-физик Далее в рубрике Петр Капица – выдающийся ученый-физик8 июля 1894 года родился выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, организатор науки Петр Леонидович Капица

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО