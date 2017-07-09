Николай Бахтин – русский друг Витгенштейна

Старший брат русского мыслителя Михаила Бахтина Николай Бахтин принадлежал к младшему поколению Серебряного века, в отличие от своего известного брата он прожил более яркую жизнь.

Он родился в 1894 году в Орле, в детские годы был приобщен к чтению, рано познакомился с «Илиадой» и «Одиссеей» (в немецком переводе!) и философскими произведениями.

Бахтин учился в Новороссийском и Петербургском университетах, в последнем слушал лекции знаменитого Николая Лосского. Не успев завершить университетский курс, он оказался сначала в окопах Первой мировой, затем – Гражданской войны, где воевал на стороне Белой армии. Эмигрировав во Францию, он завербовался в Иностранный легион в Алжире, в котором провел пять лет.

Военная служба научила его из многих направлений делать нужный выбор, отказываясь от многих возможностей в пользу одной.

Это умение, как отмечают исследователи, стало лейтмотивом в его философских и филологических изысканиях, к которым он приступил после выхода в отставку и переезда в Париж. Столица Франции в 1920-е годы была центром русской эмиграции в Европе, и Бахтин довольно быстро «вписался» в культурную и литературную среду Парижа.

Он стал сотрудником литературно-художественного журнала «Звено», в котором вел философскую рубрику «Из жизни идей». Бахтин много выступал с лекциями, один из его курсов «Современность и наследие эллинства» 1927 года стал подлинным явлением в культурной жизни русского Парижа. В Сорбонне он получает диплом, который не смог получить из-за войны в Петрограде.

В 1930-е годы Бахтин переезжает в Великобританию, после защиты в Кембридже диссертации «Происхождение мифа о кентаврах и лапифах в Фессалии ХIII века до н.э.» преподавал древнегреческий язык в ведущих английских университетах.

Его главным филологическим исследованием считается «Введение в изучение современного греческого языка». И в этом труде он следовал главной своей идее – восприятию древности через современность и наоборот: «Мне пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы объединить их (ново- и древнегреческий языки), углубиться и в тот, и в другой, дабы они наконец встретились».

В Англии он познакомился с австрийским философом Людвигом Витгенштейном, вскоре они стали настоящими друзьями. Через Бахтина знаменитый философ узнал многое о русской культуре, взялся за изучение русского языка, и благодаря ему совершил поездку в Россию.

«Витгенштейн по-настоящему любил Бахтина, был необыкновенно счастлив и весел в его присутствии и никогда не бросал его, в то время как с другими проделывал это запросто. Это был тот редкий случай, когда Витгенштейн принимал человека таким, как он есть», - отмечала Фаня Паскаль.

Николай Бахтин скончался внезапно, в расцвете сил, 9 июля 1950 года, к сожалению, многое из написанного им осталось не изданным, наследие Бахтина еще ждет своего исследователя.

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