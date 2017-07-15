Невская битва: первая победа князя Александра Ярославича

Легендарная Невская битва произошла в то время, когда северо-восточная Русь подверглась опустошительному нашествию степных кочевников. Новгородскую и Псковскую земли уберегло от разорения отдаленное положение, но если монгольская агрессия миновала эти края, то угроза со стороны шведов оставалась актуальной. Со шведами новгородцы конфликтовали с конца X века, а монгольское нашествие шведы решили использовать для очередного удара.

Вполне вероятно, что захват Новгородской земли входил в план, разработанный Святым престолом по общему наступлению на восток. Католическая церковь давно перестала считать себя лишь духовным институтом, в борьбе за власть она подчинила всех европейских правителей и теперь целилась на северо-восток Европы.

Для завоевания Ливонии в начале XIII века римский понтифик санкционировал создание Ордена меченосцев, остатки которого позже влились в Тевтонский орден, и стали его Ливонским филиалом. Именно рыцари Ордена были ударной силой западных правителей в походе на Восток.

В планах шведов, датчан и Ливонского ордена был захват Новгородских земель. Удар по суше должны были нанести датчане и рыцари Ордена, с моря – шведы.

О вхождении кораблей шведов, норвежцев и финнов в устье Невы повествует Новгородская Первая летопись:

«Пришли свеи в силе великой, и мурмане, и сумь, и емь на кораблях – великое множество».

Один из исторических памятников «Рукописание Магнуша, короля Свейского» называет имя предводителя шведов – Биргер, ранее он возглавлял крестовый поход на языческое финское племя емь.

Шведы высадились на левом берегу Невы, чуть выше впадения в нее реки Ижоры, и встали лагерем. О появлении шведского флота Новгородского князя Александра Ярославича проинформировал ижорский дозорный старейшина Пелгусий.

Получив известие, молодой князь Александр решил действовать незамедлительно. У храма Софии он собрал свою дружину и, получив благословение архиепископа Спиридона на защиту родной земли, выдвинулся на врага.

Именно тогда, чтобы приободрить свое войско, князь Александр произнес знаменитые слова: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!»

Незаметно подобравшись к лагерю шведов, Александр Ярославич ударил по противнику. Захваченные врасплох шведы не успели собраться и дать отпор. Уже первая атака русской конницы смяла шведский отряд.

Дружинник Савва прорвался к шатру Биргера и подрубил его основание, шатер рухнул. Новгородский посадник Сбыслав Якунович запомнился тем, что крушил шведов одним топором. Гаврила Алексич, боярин князя Александра, хотел задержать знатного шведа, пытавшегося скрыться на корабле, и въехал прямо по сходням на шведский корабль.

Русским воинам удалось вывести из строя три вражеских корабля, а на оставшихся шведы отступили на противоположный берег.

Сражение было выиграно, оно стало первой победой князя Александра Ярославича, получившего прозвище Невский.

Победа в Невской битве, как отмечают историки, предотвратила потерю берегов Финского залива и «экономическую блокаду Руси… и тем самым облегчила дальнейшую борьбу русского народа за независимость, за свержение татаро-монгольского ига».

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