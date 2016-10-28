108 лет назад состоялся показ первого российского художественного фильма «Понизовая вольница»

15 октября (по старому стилю) 1908 года в Москве прошла премьера «синематографической пиесы» «Понизовая вольница», фильм был показан сразу в двух местах, в Летнем театре и театре «Аквариум», пятью днями позже уже под названием «Стенька Разин» он был показан в петербургском «Колизее».

Шестиминутный фильм является экранизацией фрагмента одноименной пьесы Василия Гончарова, первоисточником обоих произведений была знаменитая народная песня «Из-за острова на стрежень». В основе короткого сюжета лежит история страстной любви разбойника Стеньки Разина к персидской княжне, которую он пленил во время одного из своих походов. Окружение Разина, заметив, что его увлечение мешает общему делу, оговаривает красавицу-княжну, и хмельной атаман в порыве ревности кидает ее за борт.

Режиссером картины выступил Владимир Федорович Ромашков (1862-1939), это была его первая и единственная режиссерская работа в кино, оператором и продюсером – Александр Дранков, роль Степана Разина исполнил Евгений Петров-Краевский, всего в съемках участвовало около 150 человек. Фильм снимался в окрестностях столицы, на озере Разлив (спустя 10 лет в этих местах будет прятаться Ленин).

Первая художественная отечественная кинокартина была благосклонно принята кинокритиками. Журнал «Сцена» писал, что картина выводит российский кинематограф в новую эру. С одобрением был воспринят первый шаг российского синема «на национальную почву», картина была названа роскошной. По заявлению продюсера, в нее он вложил «громадные средства».

Особенно зрелищной была демонстрация картины в петербургском «Колизее», который имел на тот момент самый большой экран в России. В качестве музыкального сопровождения шла песня «Из-за острова на стрежень», она исполнялась синодальным хором. Музыку к этой песне написал композитор Михаил Ипполитов-Иванов.

Дата премьеры фильма «Стенька Разин» является днем рождения российского кинематографа. В истории кинематографа это достаточно редкий, а может быть и исключительный случай, когда песня легла в основу сюжета художественного фильма.

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