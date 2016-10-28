108 лет назад состоялся показ первого российского художественного фильма «Понизовая вольница»
Кадр из фильма «Понизовая вольница»

Кадр из фильма «Понизовая вольница»

Кинолента также известна под названием «Стенька Разин»

15 октября (по старому стилю) 1908 года в Москве прошла премьера «синематографической пиесы» «Понизовая вольница», фильм был показан сразу в двух местах, в Летнем театре и театре «Аквариум», пятью днями позже уже под названием «Стенька Разин» он был показан в петербургском «Колизее».

Шестиминутный фильм является экранизацией фрагмента одноименной пьесы Василия Гончарова, первоисточником обоих произведений была знаменитая народная песня «Из-за острова на стрежень». В основе короткого сюжета лежит история страстной любви разбойника Стеньки Разина к персидской княжне, которую он пленил во время одного из своих походов. Окружение Разина, заметив, что его увлечение мешает общему делу, оговаривает красавицу-княжну, и хмельной атаман в порыве ревности кидает ее за борт.

Режиссером картины выступил Владимир Федорович Ромашков (1862-1939), это была его первая и единственная режиссерская работа в кино, оператором и продюсером – Александр Дранков, роль Степана Разина исполнил Евгений Петров-Краевский, всего в съемках участвовало около 150 человек. Фильм снимался в окрестностях столицы, на озере Разлив (спустя 10 лет в этих местах будет прятаться Ленин).

Первая художественная отечественная кинокартина была благосклонно принята кинокритиками. Журнал «Сцена» писал, что картина выводит российский кинематограф в новую эру. С одобрением был воспринят первый шаг российского синема «на национальную почву», картина была названа роскошной. По заявлению продюсера, в нее он вложил «громадные средства».

Особенно зрелищной была демонстрация картины в петербургском «Колизее», который имел на тот момент самый большой экран в России. В качестве музыкального сопровождения шла песня «Из-за острова на стрежень», она исполнялась синодальным хором. Музыку к этой песне написал композитор Михаил Ипполитов-Иванов.

Дата премьеры фильма «Стенька Разин» является днем рождения российского кинематографа. В истории кинематографа это достаточно редкий, а может быть и исключительный случай, когда песня легла в основу сюжета художественного фильма.

Теги:
Места: Россия
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