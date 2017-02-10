180 лет назад скончался Александр Сергеевич Пушкин, гениальный русский поэт

Слава великого поэта не давала покоя завистникам и недоброжелателям Пушкина, уже в 1836 году они распускали о нем и его супруге грязные слухи. Основанием для их распространения послужили ухаживания за супругой поэта Натальей Гончаровой французского офицера Жоржа Дантеса, состоявшего на российской службе.

По предположению литературоведа Юрия Лотмана, ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной – одной из первых красавиц Петербурга, имели целью скрыть противоестественные отношения, в которых Дантес состоял с голландцем Луи Геккерном, своим отчимом.

Эти же ухаживания, мнимые или настоящие, легли в основу анонимных пасквилей, которые были направлены Пушкину. В них Александр Сергеевич объявлялся рогоносцем.

Пушкин, подозревая в распространении слухов и написании пасквилей Дантеса и его отчима, написал последнему резкое письмо. Ответом Пушкину стал вызов на дуэль, вместо Геккерна на дуэль выходил Дантес.

Дуэль состоялась уже на следующий день, 8 февраля близ Комендантской дачи в предместье Петербурга. Расстояние между дуэлянтами составляло всего двадцать шагов, промахнуться с такого расстояния было невозможно. Первым выстрелил Дантес и смертельно ранил Пушкина. Он упал, но тут же приподнялся и сделал выстрел. Пуля попала Дантесу в руку, но рана была не опасной.

Раненый Пушкин был доставлен к себе на квартиру, за его жизнь боролись лучшие врачи, но он был обречен, два дня провел наедине с сумасшедшей болью.

Пушкин простил своего убийцу и просил друзей не мстить за свою смерть. Перед смертью Александр Сергеевич исповедовался, священник напутствовал его в вечность святыми тайнами. О. Петр, так звали священника, поразился глубокой и искренней исповеди Пушкина. Княгине Мещерской он сказал: «Я самому себе желаю такого конца, какой он имел».

Василий Жуковский, находившийся у постели умирающего друга, писал отцу Пушкина о смерти сына, о выражении его лица: «…какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась: что-то похожее на видение, какое-то полное, глубоко удовлетворенное знание».

Пушкин умер христианином, после отпевания в храме Придворно-Конюшенного ведомства, гроб с покойником перевезли в Псковскую губернию и погребли на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных при Святогорском монастыре.

Смерть Александра Сергеевича была воспринята практически всем обществом как национальная трагедия.

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