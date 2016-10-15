210 лет назад русские войска вошли в Баку
Г.С. Сергеев «Вид Баку, снятый с приезда от Шемахи» (1796).

Г.С. Сергеев «Вид Баку, снятый с приезда от Шемахи» (1796).

Жители города сами преподнесли русским ключи от города

В XVI-XIX веках Кавказ был ареной ожесточенной борьбы между Российской, Османской и Персидской державами.

Во время персидского похода Петра I русские войска заняли все западное побережье Каспийского моря, по результату заключенного в Петербурге договора (1723) города Баку и Дербент, провинции Гилян, Мазендеран и Астрабад отходили Российской империи. В планах русского императора было выселить из этих областей мусульман-суннитов и расселить там христиан.

Но уже спустя девять лет по Решскому договору (1732) южные прикаспийские провинции мы вернули Персии, позже по Гянджинскому (1735) оставили Дербент и Баку. В следующий раз Баку, Дербентом и другими крепостями, занятыми персами, мы овладели во время войны 1796 года. Комендантом Баку был назначен князь Павел Дмитриевич Цицианов (он принадлежал к знатному грузинскому роду Цицишвили). Но на должности коменданта Павел Дмитриевич пробыл недолго, после воцарения Павла I, внешнеполитическая линия Российского государства изменилась и русские оставили территорию современного Азербайджана.

При императоре Александре I Россия вновь вернулась в западные прикаспийские области. Князь Цицианов, возвратившийся на Кавказ, писал в 1803 году генконсулу России в Иране Михаилу Скибинескому: «Вы знаете, сколь Бакинская гавань нужна для Российского купеческого мореходства; на оную больше, нежели на город устремляются наши виды. Но по естественному положению города с гаванью, необходимо нужно будет при удобном случае занять Баку нашим войском, и поздно или рано сие должно быть неминуемо».

Была предпринята попытка взятия Баку войсками генерал-майора Завалишина, но она провалилась. Тогда кавказский наместник Павел Цицианов решил лично возглавить эту операцию. С отрядом от 1600 до 2000 человек и 10 орудиями он выдвинулся к Бакинской крепости и подошел к ней 30 января 1806 года. В письме к бакинскому хану Хусейн-Кули он потребовал сдачи города.

Хан решил сдать город, но во время передачи ключей от крепости русский генерал был убит выстрелом в голову одним из приближенных хана. Цицианов был обезглавлен, а его отряд, лишившись командира, был вынужден отступить.

Но персы недолго управляли черным городом, в октябре 1806 года русские войска под управлением Сергея Алексеевича Булгакова, героя штурма Анапы в 1791 году, подошли к Баку. Бакинцы, напуганные возможной карой за коварное убийство Павла Цицианова, встретили Булгакова за несколько верст от города и вручили ему ключи от крепости.

3 октября (старого стиля) Баку был занят, тело князя Цицианова торжественно перенесли в армянский храм города, а его убийцу Ибрагим-бека сослали в Сибирь.

Бакинское ханство было присоединено к России.

Теги:
Места: СНГ
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