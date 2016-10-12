189 лет назад русские войска взяли Эривань

В XVII–XVIII веках Эриванское ханство была ареной борьбы между османскими турками и персами. Все это время армяне вели освободительную борьбу за свою независимость, в ней они опирались на поддержку грузинского царя Вахтанга VI, а затем и русских. В русско-персидских войнах армяне Эриванского ханства воевали на стороне России.

Взятие Эриванской крепости было одним из последних эпизодов русско-персидской войны 1826-1828 годов. Русская армия под командованием генерала от инфантерии Ивана Федоровича Паскевича подступила к крепости 23 сентября (по старому стилю). До сих пор Эривань считалась «неприступным оплотом Персии», она стояла на крутом утесе реки Занги и была хорошо укреплена, но боевой дух защитников крепости был далеко не боевым. Сведения об успехах русских в этой войне значительно ослабили его.

Поэтому опытному Паскевичу не составило труда оценить, сколько времени уйдет на осаду. «…Эривань не продержится и нескольких суток», - писал он императору Николаю I, с ним и Генеральным штабом Иван Федорович состоял в регулярной переписке. Такая же оценка была у руководителя инженерных работ М.И. Пущина: «В Покров день покроем и крепость».

Арт-обстрел, произведенный русскими пушками, расположившихся на холмах вокруг города, произвел на персов сильное впечатление. Один из первых снарядов пробил купол мечети, второй, пробив стену дворца, разорвал портрет персидского шаха. Это были очень символические попадания.

Сдачу города ускорили армянские жители, в городе армян проживало свыше 18 тысячи человек, они устроили волнения и требовали капитуляции Эривани. Крепость сдалась, меч начальника гарнизона Гассан-хана, принадлежавший когда-то Тамерлану, был послан в качестве трофея русскому императору. Новому владельцу меча было высказано пожелание повторить военные подвиги Тамерлана, который покорил турецкого султана Баязида, и «сокрушить врагов веры и человечества». Еще совсем недавно вещи назывались своими именами.

Русские войска во время осады и взятия крепости потеряли менее 100 человек, в плен взяли три тысячи солдат противника, около 50 орудий и 4 знамени.

«Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено», - писали представители армянской диаспоры в Индии.

Вскоре война была доведена до финала. По результатам заключенного годом спустя Туркманчайского договора Эриванское ханство с древним городом Эриванью (Ереваном), основанным еще в VIII веке до Р.Х. царем Урарту Аргишти I, вошло в состав Российской империи.

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