300 лет назад родился скульптор Этьен Фальконе, автор «Медного всадника»
Жан-Батист Лемуан. Портрет Этьена Мориса Фальконе (1741)

Жан-Батист Лемуан. Портрет Этьена Мориса Фальконе (1741)

Воплотить в жизнь свою мечту по созданию монументального произведения Фальконе удалось только в России

Этьен Морис Фальконе родился 1 декабря 1716 года в Париже. Семья будущего скульптора происходила из провинции Савойя: его отец был столяром, а дядя мастером-мраморщиком. Первые навыки скульптурной работы Фальконе, вероятно, получил в мастерской дяди.

Затем учителем начинающего ваятеля стал придворный скульптор-портретист Жан-Батист Лемуан. В начале своей карьеры Фальконе делал скульптуры «Амур», «Музыка», «Купальщица» по заказу короля и его двора (в том числе – для маркизы Помпадур). Не менее впечатляющие работы были созданы на Севрской фарфоровой мануфактуре, где он с 1757 года занимал должность директора модельной мастерской. Его работами восхищался философ Дени Дидро. Для церкви Сен-Рок Фальконе исполнил статуи евангелистов.

Накануне отъезда в Россию Этьен Морис говорил о себе: «Я не создал ничего заслуживающего упоминания».

Предложение выполнить для Петербурга памятник Петру I, полученное Фальконе в 1766 году, окрылило его: наконец, появилась возможность расправить свои могучие крылья, осуществить мечту о создании величественного монумента.

Скульптор прибыл в Россию в том же 1766 году со своей ученицей Мари-Анна Колло и тотчас приступил к работе над монументом. В июле 1769 года он создал модель будущего памятника и обязался закончить работу за восемь лет. Екатерина II поначалу опекала французского скульптора (имевшего прекрасные рекомендации от Дидро), однако, со временем охладела к нему и его таланту.

Фальконе создал величественный памятник императору Петру Великому, но не увидел его открытия. В 1778 году скульптор покинул Россию, недовольный русским двором вообще и вознаграждением за работу в частности.

На этом карьера скульптора, для Этьена Мориса Фальконе, была завершена. По прошествии четырех лет, после отъезда французского ваятеля, в Петербурге торжественно был открыт «Медный всадник» – последнее величественное творение Фальконе, ставшее одним из символов Санкт-Петербурга во всем мире.

Теги:
События: культура
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