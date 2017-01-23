150 лет назад родился Патриарх Сергий (Старгородский)
150 лет назад родился Патриарх Сергий (Старгородский)

Он был двенадцатым Патриархом Русской Православной Церкви

Сергий (Старгородский) возглавлял Русскую Православную Церковь в самый тяжелый период ее бытия, сначала как заместитель Патриаршего местоблюстителя, затем как Патриарший Местоблюститель и, наконец, как Патриарх.

Иван Николаевич Страгородский (так звали Патриарха в миру) родился 23 января 1867 года в Аразамасе, в потомственной священнической семье. Он окончил Арзамасское духовное училище, Нижегородскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию.

По окончании академии проходил службу в Японской духовной миссии под началом святителя Николая (Касаткина), просветителя Японии. Позже, как ученый монах, занимал различные ответственные посты, связанные в основном с административной и преподавательской деятельностью. В 1901 году был посвящен в епископский сан.

Обычная карьера архиерея синодального периода у епископа Сергия, впрочем, как и у всего духовенства, резко изменилась после событий 1917 года. Для Церкви наступило время страшных испытаний.

Октябрьский переворот он встретил, будучи управляющим древней Владимирской кафедрой. Принимал активное участие в работе Поместного собора 1917-1918 годов.

В годы гражданской войны активизировалось обновленчество, это движение выступало за радикальные реформы в Русской Церкви, поддерживало пришедших к власти большевиков, и, в свою очередь, признавалось новоявленной властью.

Обновленцы создавали структуру параллельную канонической Церкви, одним из органов ее управления стало Высшее Церковное Управление (ВЦУ). В 1922 году митрополит Сергий поддался искушению и на несколько месяцев присоединился к обновленческому движению. Этот мрачный эпизод своей биографии он загладил публичным покаянием, принесенным им в Донском монастыре.

Начиная с декабря 1925 года, после ареста Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра (Полянского), фактически стал управлять Русской Церковью. Это были годы острой внутрицерковной борьбы, ряд епископов во главе с Григорием (Яцковским) вступили в противостояние с митрополитом Сергием, их действия нашли поддержку у гражданской власти. Большевики хотели спровоцировать очередной раскол. Другим способом ослабить позиции канонической Церкви стали лагеря, в них находились тысячи православных священнослужителей, епархиями не кому было управлять, а на приходах – служить. Церковь зажали в тиски.

В этих условиях, ради сохранения Русской Церкви, митрополит Сергий издает документ, известный как «Декларация 1927 года», который выражает лояльное отношение к советской власти.

«Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи».

Митрополит Сергий в своем рабочем кабинете. 1937 год

Под декларацией поставили подписи еще несколько архиереев. Ее появление вызвало самую неоднозначную реакцию. Часть духовенства и мирян ее отвергла, часть перестала возносить имя митрополита Сергия за службой, часть не прервала общения с Патриархией, но не поминала за богослужением советские власти.

Декларация появилась в судьбоносный для Церкви период, и остается лишь предполагать, что было бы с Русской Православной Церковью, не появись этот документ тогда. Церкви, несмотря на продолжившиеся репрессии, удалось выстоять, но перемены в отношении к ней произошли лишь во время войны.

В сентябре 1943 года Сталин принял трех митрополитов Сергия (Старгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича). Недоучившийся семинарист Иосиф Джугашвили решил использовать церковный фактор во внешней политике, в СССР с «аудитом» направлялась делегация Англиканской церкви. Положительная оценка дел РПЦ западным сообществом значительно бы ускорила открытие второго фронта.

Поэтому в кратчайшие сроки был созван Поместный собор, на котором 8 сентября 1943 года, Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Сергий.

Всего лишь несколько месяцев управлял он Русской Церковью в первосвятительском сане. 15 мая 1944 года Патриарх Сергий отошел ко Господу.

«Всё было велико в жизни великого Сергия», - скажет о своем учителе выдающийся богослов XX века Владимир Лосский.

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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