247 лет назад родился генерал Евграф Комаровский, инициатор создания внутренней стражи

Евграф Федотович родился 18 ноября (по старому стилю) 1769 года в Санкт-Петербурге. Его отец Федот Афанасьевич был чиновником Дворцовой канцелярии, мать Ульяна Ивановна скончалась, когда Евграфу не было и года.

Евграф получил домашнее образование, воспитывался в петербургских частных пансионах Девильнева, Ленк и Массона. От последнего поступил сержантом в кадетскую роту Измайловского полка. Исполнял заграничные поручения графа Александра Безбородко. С января по март 1787 года находился в свите Екатерины II во время ее Таврического путешествия.

В 1798 году сопровождал Великого князя Константина Павловича в качестве адъютанта в Итальянском и Швейцарских походах. Удостоен чина-генерал-майора. В мае впал, как и многие участники Итальянской кампании, в немилость императора Павла I, и, получив назначение комендантом Каменц-Подольской крепости в Подольской губернии, был вынужден покинуть двор и поехать в провинцию. Это назначение Комаровский воспринял с большим неудовольствием. Однако, в этой должности пробыл менее года, после смещения Павла I был назначен генерал-адъютантом к императору Александру I. Пользовался большим его расположением.

В 1802 году определен помощником петербургского военного губернатора графа Михаила Каменского по полицейской части.

Комаровский подал молодому государю еще в 1802 году идею о создании в России внутренней стражи (прототип внутренних войск). Идея о создании такой структуры родилась у него во время поездки в Каменец-Подольский.

«В проезд мой через разные города я видел гарнизонные роты, составленные из людей, по внешнему виду еще здоровых; сие подало мне мысль представить государю проект о сформировании из сих гарнизонных рот, в которых люди не исправляли ни малейшей службы, особливо в заштатных городах, под названием земского войска, разделив оное на батальоны и команды... Государю проект мой понравился, и… оный послужил основанием учреждения впоследствии внутренней стражи».

Как инициатор учреждения внутренней стражи в 1816 году был назначен командиром Отдельного корпуса Внутренней стражи (ОКВС).

Во время Отечественной войны 1812 года исколесил полстраны в подготовке резервов для действующей армии, особое внимание он уделял покупке лошадей в Волынской и Подольской губерниях.

В 1826 году был назначен членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. В 1828 году произведен в генералы от инфантерии «за отличия по службе». 18 октября отставлен от должности командира ОКВС по возрасту с назначением сенатором. В апреле 1829 году предоставлен продолжительный отпуск «до излечения болезни» с постоянным проживанием в собственном имении Городище. В Городище он устроил лазарет, суконную фабрику, крепостной театр, конный завод, проложил хорошие дороги.

Евграф Федотович оставил прелюбопытные мемуары о своей жизни, которые отличаются живостью изложения.

«Однажды я имел счастие сопровождать императора [Александра I]; множество народа окружило государя и беспрестанно кричало: "Ура!" Один мужик долго шел подле стремени императора, все любуясь на него, вдруг обтер пыль с сапога его величества, перекрестился и поцеловал его ногу. Это было как сигналом для всей толпы, которая таким же образом начала целовать с обеих сторон ноги императора».

Скончался Евграф Федотович 13 октября 1843 года.

Далее в рубрике