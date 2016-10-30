150 лет назад пала самая сильная крепость Туркестана

В третьей четверти XVIII века во время русско-кокандско й войны, у России появился еще один противник – Бухарское ханство. Бухарский эмир Мухзаффар, воспользовавшийс я войной Кокандского ханства с Россией, занял Коканд. Отношения России с Бухарским ханством значительно ухудшились. Попытки дипломатического урегулирования вопроса ни к чему не привели.

Мелкие стычки между русскими и бухарцами вскоре переросли в настоящую войну. 23 сентября (по старому стилю) 1866 года русские войска вторглись в пределы Бухарского ханства и заняли сначала крепость Ура-Тюбе, бывшее яблоком постоянного раздора между Кокандом и Бухарой, а затем Джизак и Яны-Курган.

Древняя крепость Джизак, название которой происходит от согдийского «маленькая крепость», имела три ряда высоких и мощных стен с глубоким, в некоторых местах глубина превышала 7 метров, рвом у каждой стены. Обороняющихся было около 11 тысяч человек, все они были элитными воинами, присланные бухарским эмиром, у защитников Джизака было 53 орудия. Осаждало крепость 16 рот пехоты, пять сотен казаков и 20 пушек. После разведки местности решили атаковать со стороны южных ворот.

За два дня осады русским батареям под командованием полковника Зиновьева удалось пробить бреши в южной и юго-восточной стенах крепости. Штурм Джизака начался 18 октября (по старому стилю). Первой шла рота уланского поручика Петра Кузьминского. Благодаря Кузьминскому, который своим продвижением раскрыл место закладки мин, ими предполагалось уничтожить наступающих, удалось предотвратить гибель многих русских солдат. Самому Петру Ефимовичу удалось выжить чудом. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия IV класса.

Переправившись по лестницам через рвы к брешам в стенах, русские быстро овладели городом. Генерал Николай Крыжановский победоносно въехал в город через четыре часа после начала штурма. Для гарнизона крепости такая стремительная атака была полной неожиданностью. В этой битве полегла половина защитников крепости.

Штурмом Джизака русские войска открыли путь к взятию всего Бухарского ханства.

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