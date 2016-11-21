508 лет назад был освящен Архангельский собор Московского Кремля

8 ноября (по юлианскому календарю) 1508 года в день, когда Церковь празднует Собор Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в Москве был освящен Архангельский собор. Чин освящения совершил митрополит Московский и всея Руси Симон.

Каменный собор был воздвигнут на месте обветшавшего храма, построенного при Иване Калите, который в свою очередь был построен на месте деревянного храма постройки конца 1240-х годов.

Храм Калиты в 1505 году по приказанию Великого князя Ивана Васильевича был разобран, и в октябре этого года заложен новый, но заканчивать постройку пришлось уже Василию III, Иван Васильевич скончался и был погребен в уже заложенном храме.

Строительство собора проходило под руководством итальянского архитектора Алевиза Нового. Храм был построен шестистолпным из белого камня, с пятью апсидами, его венчали пять куполов. Снаружи он был богато украшен. Высота основного объема составила 21 метр.

В XVI веке собор был расписан, но ранние фрески сохранились только в дьяконнике. В середине XVII века собор расписывался лучшими русскими иконописцами Симоном Ушаковым, Федором Зубовым, Иосифом Владимировым, Яковом Казанцем и другими.

Главной святыней собора является храмовая икона «Михаил Архангел с житием» одна из самых древних на Руси житийных икон этого небесного воителя.

Портретная галерея содержит изображения свыше шестидесяти великих московских и удельных князей. Изображение ктитора храма, Василия III располагается напротив главного входа в храм.

Собор имеет четыре престола, они освещены, главный в честь Архангела Михаила, северный – мученика Уара, южный – Зачатия Иоанна Предтечи, над западным входом – Покрова Пресятой Богородицы.

Собор представляет собой усыпальницу правителей земли русской, здесь погребены 48 князей от Ивана Калиты до Петра Алексеевича Романова. Их могилы располагаются в южной части храма.

До постройки Храма Христа Спасителя (1883) Архангельский собор был кафедральным.

Во время войны 1812 года французы разместили в алтаре собора походную кухню и винный склад. Захватчики похитили с икон и рак драгоценные оклады. Собор пострадал в конце октября – начале ноября 1917 года при обстреле Кремля большевиками.

В настоящее время собор открыт как музей, в некоторые праздничные дни в нем совершается богослужение.

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