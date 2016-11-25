70 лет назад был основан Московский физико-технический институт

В декабре 1938 года газета «Правда» опубликовала статью советских ученых под названием «Нужна высшая политехническая школа», в которой говорилось о необходимости создания в стране учебного заведения нового типа. Учебных заведений, готовивших инженеров с широкими физико-математическими знаниями в сочетании с отраслевыми, в стране тогда не было.

Статья хоть и цитировала Сталина, но бюрократические проволочки, а затем и начавшаяся война, не привела к результатам.

К реализации намеченных планов ученые вернулись по окончании войны. Петр Капица в письме к Сталину указал на существующие пробелы в образовательной сфере, и сформулировали основные принципы создания высшей физико-технической школы.

«Жизнь показывает, что подготовка научных кадров может производиться только в тесной связи с ведущими научными работниками и на базе исследовательских институтов», - писал Капица и апеллировал к успешному зарубежному опыту.

В сопроводительной записке ученый описал принципы организации будущей школы.

Высшим руководством голос ученых был услышан, 25 ноября 1946 года вышло постановление Совета Министров СССР о создании физико-технического факультета (ФТФ) МГУ.

Учебные занятия начались 1 сентября 1947 года в подмосковном поселке Долгопрудный, ФТФ были переданы учебный корпус и общежитие Московского авиационного технологического института.

Развалившиеся здания восстанавливали военнопленные немцы, студенты своими руками устраивали и оснащали лаборатории.

Институт готовил специалистов по шести специальностям: строение вещества, оптика, химическая физика, радиофизика, аэродинамика, термодинамика. В первом 1946-1947 учебном году в институте обучалось 600 человек. Стипендия для первокурсников устанавливалась размером 315 рублей, для учащихся последнего, шестого курса она составляла 450 рублей. Отличникам стипендия увеличивалась на 25 процентов. Врио ректора был назначен академик Сергей Христианович.

В 1951 году по ряду причин, среди которых опала академика Капицы, создание ФТФ конкуренции физическому факультету МГУ и другим физическим факультетам, ФТВ упразднили. Но инициативным преподавателям, учебное заведение, созданное с таким трудом, удалось отстоять. Приказом Совета Министров от 17 сентября 1951 был создан Московский физико-технический институт, с переходом к нему зданий и инвентаря ФТФ МГУ.

С начала 1950-х годов институт стал «расти», построены новые корпуса, общежитие для студентов и жилой дом для преподавателей.

Студенты МФТИ обучаются по специальной системе, известной как «система Физтеха», в ней сочетаются и дополняют друг друга фундаментальное образование, инженерные дисциплины, научно-исследовательская работа студентов.

Сегодня МФТИ - один из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в топ-5 крупных рейтингов российских университетов. Среди его выпускников есть нобелевские лауреаты. Многие профессора университета являются ведущими российскими учеными. Среди них более 80 академиков и членов-корреспондентов РАН.

В 2016 году МФТИ по версии журнала Times Higher Education вошел в топ-100 самых престижных вузов мира.

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