149 лет назад Николай Телешов получил патент на проект самолета с пульсирующим двигателем
149 лет назад Николай Телешов получил патент на проект самолета с пульсирующим двигателем

Изобретение признали за границей, в то время как российские чиновники не проявили к нему интереса

Николай Афанасьевич Телешов (1828-1895) был сыном мецената Афанасия Шишмарёва и балерины Екатерины Телешовой. В российской императорской армии он служил артиллеристом, по выходе в отставку окончил философско-юридический факультет Санкт-Петербургского Университета, но известность получил как автор первого в мире проекта самолета. Насколько разносторонним он был человеком!

Уже через два года по окончании университета Телешов разработал проект самолета «Система воздухоплавания» с паровым двигателем и толкающим воздушным винтом. На чертежах самолет выглядел как огромная сигара, две палубы воздушного судна предназначались для размещения и перевозки 120 пассажиров.

Российская Академия наук и военное ведомство, куда обратился Николай Афанасьевич, не приняло его изобретения всерьез. Заявка была всего лишь зарегистрирована, а патент пришлось получать за границей.

Три года потратил изобретатель на модернизацию проекта, после переработки проект получил название «Усовершенствованная система воздухоплавания» («Дельта»). Для него проектировался воздушно-реактивный двигатель, названный «теплородным духометом», он является прототипом современных реактивных двигателей.

Это был первый в мире проект ракетоплана с дельтавидным крылом. Сегодня проект «Дельта» поражает предвидением современных форм реактивных самолетов. Но военное министерство в 1867 году в регистрации патента Телешову отказало, проект был зарегистрирован во Франции и там же обнародован.

Утечки «мозгов» и идей из России случались и в XIX веке и происходили они из-за безразличия и равнодушия российских чиновников. Поэтому, когда в апреле 2005 года с аэродрома Тулузы в небо Франции поднялся крупнейший двухпалубный авиалайнер Airbus A380, мало кто помнил, что впервые проект двухпалубного самолета был предложен русским изобретателем.

Вячеслав Клыков – скульптор и патриот Далее в рубрике Вячеслав Клыков – скульптор и патриот19 октября 1939 года родился русский скульптор Вячеслав Клыков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО