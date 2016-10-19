149 лет назад Николай Телешов получил патент на проект самолета с пульсирующим двигателем

Николай Афанасьевич Телешов (1828-1895) был сыном мецената Афанасия Шишмарёва и балерины Екатерины Телешовой. В российской императорской армии он служил артиллеристом, по выходе в отставку окончил философско-юридический факультет Санкт-Петербургского Университета, но известность получил как автор первого в мире проекта самолета. Насколько разносторонним он был человеком!

Уже через два года по окончании университета Телешов разработал проект самолета «Система воздухоплавания» с паровым двигателем и толкающим воздушным винтом. На чертежах самолет выглядел как огромная сигара, две палубы воздушного судна предназначались для размещения и перевозки 120 пассажиров.

Российская Академия наук и военное ведомство, куда обратился Николай Афанасьевич, не приняло его изобретения всерьез. Заявка была всего лишь зарегистрирована, а патент пришлось получать за границей.

Три года потратил изобретатель на модернизацию проекта, после переработки проект получил название «Усовершенствованная система воздухоплавания» («Дельта»). Для него проектировался воздушно-реактивный двигатель, названный «теплородным духометом», он является прототипом современных реактивных двигателей.

Это был первый в мире проект ракетоплана с дельтавидным крылом. Сегодня проект «Дельта» поражает предвидением современных форм реактивных самолетов. Но военное министерство в 1867 году в регистрации патента Телешову отказало, проект был зарегистрирован во Франции и там же обнародован.

Утечки «мозгов» и идей из России случались и в XIX веке и происходили они из-за безразличия и равнодушия российских чиновников. Поэтому, когда в апреле 2005 года с аэродрома Тулузы в небо Франции поднялся крупнейший двухпалубный авиалайнер Airbus A380, мало кто помнил, что впервые проект двухпалубного самолета был предложен русским изобретателем.

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