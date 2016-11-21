111 лет назад Николай Коротков сообщил об изобретении звукового метода определения АД

21 ноября 1905 года русский хирург Николай Сергеевич Коротков (1874-1920) на докладе Императорской военно-медицинской академии сообщил о разработке нового способа измерения артериального давления.

Выпускник Московского университета со степенью «лекаря с отличием», прошедший интернатуру хирургической клиники при университете, Николай Коротков во время ихэтуаньского восстания служил врачом-добровольцем в Китае. Здесь он вместе с другими хирургами принимал, консультировал и оперировал русских солдат, участвующих в подавлении боксерского мятежа. За свой самоотверженный труд Николай Сергеевич был удостоен ордена Святой Анны III степени.

По возвращении в Россию продолжил медицинское образование. Свои значительно обогащенные знания применял во время русско-японской войны. Богатая практика дала хороший материал для подготовки докторской диссертации.

Выполняя экспериментальную работу по коллатеральному кровообращению, он выслушал с помощью фонендоскопа звуковую гамму над периферическими артериями при их сдавлении, и обнаружил звуки, которые при определенных условиях изменялись строго закономерно.

Открытие русского хирурга ознаменовало новую эпоху в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека. Открытый аускультативный метод определения АД послужил мощным толчком в изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых людей и больных с различными заболеваниями. Именно этому открытию мы обязаны успешным развитием новой главы в кардиологии – учению о гипертонической болезни.

Докторская диссертация Николая Короткова «Опыт определения силы артериальных коллатералей» (1910) имела огромное значение для развития сердечно-сосудистой хирургии. Многие ученые считают, что за труды в кардиологии Короткову по праву принадлежит право именоваться основоположником современной сосудистой хирургии.

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