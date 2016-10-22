26 лет назад Нижнему Новгороду было возвращено его историческое имя
26 лет назад Нижнему Новгороду было возвращено его историческое имя

58 лет город носил псевдоним пролетарского писателя

Нижний Новгород – город с богатой историей был основан в XIII веке князем Георгием Всеволодовичем. В Смутное время нижегородское народное ополчение сыграло решающую роль в деле освобождения Москвы от литовско-польских интервентов. Свое историческое название город сохранял на протяжении столетий, но с приходом в Россию новой власти, город не избежал прискорбного переименования. Сталин, до этого переназвавший десятки российских городов, среди которых Волгоград, Екатеринбург, Новониколаевск, Тверь, Петроград, подверг той же участи Нижний Новгород. 7 октября 1932 года он стал Горьким, в честь уроженца этого города пролетарского писателя Максима Горького. Формальным поводом для этого явилось 40-летие литературной деятельности писателя, также это был своеобразный подарок Горькому, который как раз в октябре 1932 года вернулся в советскую Россию из эмиграции. Хотя, как вспоминают его родственники, сам писатель не одобрил такого переименования, т.к. Горький был всего лишь его писательским псевдонимом, а настоящее имя Алексей Максимович Пешков. Однажды, надписывая на конверте письма не «Н. Новгород», а «Горький», он почувствовал неловкость. Письмо на родину он отправлял из курортного итальянского Сорренто, но этот факт его нисколько не смущал. Пролетарский писатель привык жить на широкую ногу и часто отдыхал заграницей. Голоса о возвращении городу изначального имени поднимались уже по смерти Сталина, Никита Хрущев, начавший процесс десталинизации, партийных чиновников из Горького в разговорах называл «товарищами нижегородцами». Историческая правда восторжествовала только в 1990 году. Соответствующий указ подписал 22 октября 1990 года первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. И если в первое время после возвращения городу его первоначального имени были слышны голоса несогласных с этим, то сейчас уже практически таковых не осталось.
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Места: Россия
Козьма Солдатенков – фабрикант, книгоиздатель и меценат Далее в рубрике Козьма Солдатенков – фабрикант, книгоиздатель и меценатЕго имя знала вся Москва

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