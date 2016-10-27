89 лет назад в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи
Сцена спектакля «Вишневый сад». Фото с официального сайта театра «Ленком»

Сцена спектакля «Вишневый сад». Фото с официального сайта театра «Ленком»

Сегодня этот театр называется «Ленком»

Театр рабочей молодежи (ТРАМ) до прихода профессиональных артистов из студий Художественного театра и Театра-студии, работавшего под руководством Рубена Симонова, занимался на полупрофессиональных началах. Он был типичным красным пролетарским театром, подобные были открыты в других городах советской России.

Поскольку профессионального уровня актеров для более серьезных ролей не хватало, ЦК ВЛКСМ решил усилить подшефный театр, влив в него профессионалов. Профессиональные актеры передавали трамовцам театральную культуру и творческие традиции МХАТ.

В эти годы были поставлены спектакли по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», пьесе Александре Бруштейн «Продолжение следует» и комедии Александра Островского «Бедность не порок». Число зрителей неуклонно, как и их расположение и симпатии к театру, росло. В 1938 году по решению патрона театра ЦК ВЛКСМ, он был переименован в театр имени Ленинского Комсомола. В этом же году его руководителем стал Иван Берсенев, до этого он возглавлял МХАТ 2-й и Театр имени МОСПС. Вместе с Берсеневым в труппу пришли актеры Софья Гиацинтова, Серафима Бирман, Аркадий Вовси и другие.

Творческие дарования режиссера и актера Ивана Берсенева вывели театр на новый уровень, он стал одним из популярнейших театров Москвы.

Репертуар театра соответствовал курсу страны и партии – помогал комсомолу в деле воспитания молодых строителей социалистического общества. С большим успехом шли спектакли «Васса Железнова», «Парень из нашего города», «Новые люди», «Дальняя дорога», «Юность отцов», «Фронт» и многие другие. В те годы искусство стояло на службе партии.

По смерти руководителя театра Ивана Николаевича, с 1951 по 1957 годы театром руководила его вдова Софья Гиацинтова. После нее – Сергей Майоров, Борис Толмазов, Анатолий Эфрос, Эфросу удалось восстановить творческую активность театра, который после смерти Берсенева находился в состоянии кризиса.

С приходом нового художественного руководителя Марка Захарова в 1973 году в жизни театра начался новый творческий этап, который в самом театре характеризуют как «остроумный, музыкальный, стремительный, злой и веселый». Захаров отошел от прежнего соцреалистического репертуара, благодаря Марку Анатоьевичу зрители увидели постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Пабло Неруды, первую российскую рок- оперу «Юнона и Авось» Андрея Вознесенского, «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской и многие другие. В театральной жизни столицы постановки стали большим событием.

Театральная труппа много гастролирует по стране и миру, труппа «Ленкома» выступала перед зрителями Франции, США, Германии, Великобритании, Израиля, Греции и других государств.

Свой день рождения в 90-м сезоне театр встретит рок-оперой «Юнона и Авось».

Теги:
Организации: Минкультуры
174 года назад родился Василий Верещагин, русский художник-баталист Далее в рубрике 174 года назад родился Василий Верещагин, русский художник-баталистХудожник, показавший все ужасы войны, был кандидатом на соискание первой Нобелевской премии мира Читайте в рубрике «Культура» Вечер Бунина: как это былоТворческое наследие великого русского писателя бережно хранится поколениями Вечер Бунина: как это было

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО