89 лет назад в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи

Театр рабочей молодежи (ТРАМ) до прихода профессиональных артистов из студий Художественного театра и Театра-студии, работавшего под руководством Рубена Симонова, занимался на полупрофессионал ьных началах. Он был типичным красным пролетарским театром, подобные были открыты в других городах советской России.

Поскольку профессиональног о уровня актеров для более серьезных ролей не хватало, ЦК ВЛКСМ решил усилить подшефный театр, влив в него профессионалов. Профессиональные актеры передавали трамовцам театральную культуру и творческие традиции МХАТ.

В эти годы были поставлены спектакли по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», пьесе Александре Бруштейн «Продолжение следует» и комедии Александра Островского «Бедность не порок». Число зрителей неуклонно, как и их расположение и симпатии к театру, росло. В 1938 году по решению патрона театра ЦК ВЛКСМ, он был переименован в театр имени Ленинского Комсомола. В этом же году его руководителем стал Иван Берсенев, до этого он возглавлял МХАТ 2-й и Театр имени МОСПС. Вместе с Берсеневым в труппу пришли актеры Софья Гиацинтова, Серафима Бирман, Аркадий Вовси и другие.

Творческие дарования режиссера и актера Ивана Берсенева вывели театр на новый уровень, он стал одним из популярнейших театров Москвы.

Репертуар театра соответствовал курсу страны и партии – помогал комсомолу в деле воспитания молодых строителей социалистическог о общества. С большим успехом шли спектакли «Васса Железнова», «Парень из нашего города», «Новые люди», «Дальняя дорога», «Юность отцов», «Фронт» и многие другие. В те годы искусство стояло на службе партии.

По смерти руководителя театра Ивана Николаевича, с 1951 по 1957 годы театром руководила его вдова Софья Гиацинтова. После нее – Сергей Майоров, Борис Толмазов, Анатолий Эфрос, Эфросу удалось восстановить творческую активность театра, который после смерти Берсенева находился в состоянии кризиса.

С приходом нового художественного руководителя Марка Захарова в 1973 году в жизни театра начался новый творческий этап, который в самом театре характеризуют как «остроумный, музыкальный, стремительный, злой и веселый». Захаров отошел от прежнего соцреалистическо го репертуара, благодаря Марку Анатоьевичу зрители увидели постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Пабло Неруды, первую российскую рок- оперу «Юнона и Авось» Андрея Вознесенского, «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской и многие другие. В театральной жизни столицы постановки стали большим событием.

Театральная труппа много гастролирует по стране и миру, труппа «Ленкома» выступала перед зрителями Франции, США, Германии, Великобритании, Израиля, Греции и других государств.

Свой день рождения в 90-м сезоне театр встретит рок-оперой «Юнона и Авось».

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