308 лет назад гетман Иван Мазепа был предан анафеме

Достигнуть высокого положения Ивану Мазепе, а он проделал долгий путь от постельничного польского короля Яна II Казимира до гетмана Запорожского войска, помогло одно «нравственное правило». Оно изначально было присуще Ивану Степановичу и он, как отмечает историк Николай Костомаров, регулярно его использовал.

«…Замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и ещё беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым ещё недавно льстил и унижался».

Таким образом, российский император был не первым, кого Мазепа предал, но это предательство в отличие от всех предыдущих, не принесло авантюристу никакой выгоды.

Петру докладывали о тайных переговорах Мазепы с Карлом XII, но государь долгое время не хотел этому верить. Когда предательство гетмана все же открылось, гнев Петра Алексеевича был страшен. Резиденция гетмана – город Батурин был взят и разрушен, новая резиденция устроена в Глухове, здесь же был избран новый гетман, и, наконец, 12 ноября (по старому стилю) 1708 года Мазепу предали проклятию.

Действие было совершено в присутствии Петра I в глуховском Троицком соборе Иоасафом, митрополитом Киевским, Иоанном, архиепископом Черниговским и Захарией, епископом Переяславльским. Как предполагает Костомаров, чин анафемы был составлен Петром.

По окончании анафематствования была совершена символическая казнь Мазепы – его чучело протащили на веревке по городу, а затем повесили.

В этот же день такой же чин анафематствования был совершен в Успенском соборе Московского Кремля епископами Русской Церкви во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Стефаном (Яворским).

На дверях всех православных храмов Украины было вывешено извещение об отлучении «Ивашки Мазепы», в храмах анафема повторялось ежегодно в чине Торжества Православия вплоть до 1869 года.

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