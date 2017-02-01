Надумал царь жениться 2

Вступление в первый брак царя Алексея Михайловича не обошлось без интриг. Во время смотра невест, этот обычай завезла из Византии гречанка Софья Палеолог, приглянувшуюся 17-ти летнему царю красавицу Евфимию Фёдоровну, устранила партия боярина Морозова.

Морозов представил царю Марию Милославскую, Романов обвенчался с ней в январе 1648 года. В этом браке у царственной четы родилось 13 детей: 5 сыновей и 8 дочерей. Брак продолжался 21 год, после очередных, тринадцатых родов, которые проходили очень тяжело, Мария Ильинична скончалась.

Алексею Михайловичу было всего сорок лет, по современным представлениям, мужчина в расцвете сил. В случае вдовства церковные каноны не препятствуют повторному вступлению в брак. Поэтому царь решил жениться во второй раз, это было также обусловлено необходимостью оставить здоровых и дееспособных наследников. Смерть трех из пяти сыновей, которая произошла на глазах у отца, умерли Дмитрий, Алексей и Симеон – была тревожным сигналом, не всё в порядке с детьми по мужской линии.

Как и при вступлении в первый брак, были объявлены смотрины невест, в них участвовало всего 70 девиц, в первый раз – 200. В отличие от первой женитьбы, в этот раз Романов был совершенно свободным в своем выборе, его воспитатель Борис Морозов, «сватавший» ему Марию Милославскую, к тому времени уже умер.

Но попытки повлиять на выбор царя все же производились, предположительно со стороны Милославских, с новым браком царя их влияние при дворе значительно бы уменьшилось.

Из 70 претенденток царь выбрал девятнадцатилетнюю Наталью Кирилловну Нарышкину. Вполне вероятно, что такое решение он принял еще до официальных смотрин. Наталья Кирилловна была воспитанницей боярина Артамона Матвеева, с которым царь состоял в дружеских отношениях. Отец Натальи, Кирилл Полуэктович происходил из мелкопоместных дворян тарусского рода Нарышкиных, мать Анна Леонтьевна – из каширских дворян.

По воспоминаниям дипломата из Курляндии Якова Рейтенфельса, Наталья Кирилловна была женщиной «в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навыкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные».

Молодожены обвенчались 22 января (1 февраля) 1671 года в Успенском соборе Московского Кремля. Таинство совершил протопоп Андрей Савинович. Свадьбу праздновали три дня.

В этом браке у царственной четы родилось трое детей, первенцем был мальчик, родившийся 30 мая 1672 года. В историю он вошел как Пётр Великий.

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