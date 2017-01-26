Надумал царь жениться

В 1647 году, царь Алексей Михайлович, тогда ему шел восемнадцатый год, задумал жениться. По завезенному в XV веке царицей Софьей византийскому обычаю, объявили смотр невест. Девиц для молодого царя искали по всей земле Русской. В кастинге участвовало до 200 девиц.

Выбор Алексея Михайловича пал на Евфимию Фёдоровну из дворянского рода Всеволжских. Она была дочерью Рафа (Фёдора), воеводы рязанского города Касимов. Раф вместе с отцом и братьями был участником обороны Москвы во время осады войском Лжедмитрия II в 1608 году.

Евфимия, узнав о своем избрании, от сильного потрясения, упала в обморок. Лица, находившиеся при ней, быстро сделали заключение о наличии у нее падучей болезни, и ее кандидатура мгновенно отпала. Так об этом пишет историк Сергей Соловьев.

Существуют и другие версии, почему красавица, которая сразу приглянулась царю, сошла с дистанции. По одной из них, матери и сестры знатных конкуренток, которых Евфимия обошла, сделали с ней что-то нехорошее.

И наконец, третья, самая распространенная версия, ее придерживается большинство историков.

Такой Выбор Алексея Михайловича не устраивал царского воспитателя боярина Бориса Морозова. Он хотел упрочить свое положение при дворе, женив своего воспитанника на одной из сестер Милославских – Марии, а себя взять в жены ее сестру Анну. Милославские были сторонниками Морозова.

Поэтому, Морозов всё сделал так, чтобы касимовская невеста предстала перед женихом в самом неприглядном виде. Подкупленные боярином люди, во время одевания так сильно стянули девице волосы, что она упала в обморок прямо перед царем.

Интриги при смотринах невест довольно часто случались в разное время в разных государствах, лицо царского достоинства – самая выгодная партия, поэтому интриганы не гнушались никакими методами.

Отца Евфимии обвинили в преднамеренном сокрытии болезни дочери и сослали вместе с семейством в Тюмень. Она больше никогда не вышла замуж, хотя у нее было много женихов из высшего сословия. Считала себя обрученной царю.

Вскоре Борис Морозов представил царю Марию Милославскую, она была дочерью царского стольника Ильи Даниловича. Интересно, что невеста была на 5 лет старше жениха. Свадьба состоялась 16 (26) января 1648 года.

Проходила она, как пишут историки, довольно скромно. Согласно «рекомендациям» патриарха Иосифа и в соответствии набожности самого царя «вместо битья в литавры накры (литавры), как это допускалось прежде на царских свадьбах, певчие дьяки распевали стихи из праздников и триодий».

Через десять дней Морозов исполнил вторую часть своего плана, сыграл свадьбу с сестрой царицы.

В браке у Алексея Михайловича и Марии Ильиничны родилось 13 детей. Но все сыновья рождались слабыми и болезными. Наследник престола, который вознес Россию на новую высоту, родился только во втором браке Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Имя ему – Пётр Великий.

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