Начало присоединения Кавказа

В средние века земли Северного Кавказа населяла многочисленная группа родственных народов, именовавшихся «черкесами». Ныне это адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги и родственные им абхазы.

Обладая в прошлом многочисленным населением и обширными богатыми землями, черкесы так и не создали единую государственность, оставаясь раздробленными на множество отдельных родов, общин и враждующих княжеств. Поэтому к XVII столетию территория Северного Кавказа стала полем соперничества трех централизованных сверхдержав в данной части мира: России, Турции и Ирана. Русские цари, османские султаны и персидские шахи пытались распространить свой контроль на эти земли, даже не столько чтобы владеть ими, а для чтобы не дать усилиться здесь соседям-соперникам.

Российское государство начало свое проникновение на Кавказ еще в середине XVI века, сразу после покорения Казанского и Астраханского ханств. О том значении, которое царь Иван Грозный придавал укреплению влияния России на Северном Кавказе, говорит тот факт, что второй женой великого русского царя стала «княжна Черкасская» Мария Темрюковна, дочь князя Темрюка, одного из влиятельных кабардинских вождей.

Смутное время надолго лишило Россию прежнего влияния на Кавказе, но к началу XVIII века, в годы царствования Петра I, наша страна вновь усилила свои позиции в этом важном стратегическом регионе. Одновременно турецкий султан и крымский хан нацелились на завоевание всей Черкесии, то есть всего Северного Кавказа, прежде всего Кабарды, располагавшейся на землях между верховьями Терека и Кубани.

Это привело к большой войне кабардинцев с Крымским ханством. С 1700 по 1707 год крымские ханы совершили четыре разорительных похода в Кабарду, приводя до 60 тысяч войск, сжигая множество поселений и уводя в рабство десятки тысяч человек. Во время пятого похода, в 1708 году, кабардинцы сумели разгромить крымско-татарское войско — в историю это сражение вошло как Канжальская битва.

По легенде, кабардинцы ночью, проникнув в расположение крымцев, угнали часть коней. Затем им привязали к хвостам сухую бересту, приблизившись к крымскому лагерю, подожгли ее, и пустили табун на спящего противника. Когда среди крымцев началась паника, кабардинцы атаковали их, уничтожив половину ханского войска.

Но, несмотря на разгром войска противника, для кабардинцев все еще оставалась угроза нападений Крымского ханства, за спиной которого стояла могущественная тогда Османская империя. В это время, после разгром шведов под Полтавой, Россия вновь оказалась на грани войны с турками. И общий противник способствовал сближению ее с кабардинцами.

Уже в 1711 году кабардинские князья обратились к русским властям с просьбой о поддержке и совместных действиях против Крыма. Царь Петр I, планируя поход против турок, направил в Кабарду своего посланника — капитана Преображенского полка Александра Бековича-Черкасского. В детстве этого человека звали Давлет-Гирей Жамболатов, он был внуком одного из верховных князей Большой Кабарды, выросшим в России.

Миссия капитана Александра Черкасского везла в Кабарду грамоту царя Петра I, подписанную 15 марта (4 марта по старому стилю) 1711 года, в которой кабардинцам предлагалось войти в состав России на правах автономного княжества. Это предложение приняли 17 «узденей»-князей Кабарды — по соглашению сторон Россия не требовала с них дани, а они обязались нести пограничную службу и совместно с русскими воевать против Османской империи.

Таким образом Россия впервые официально заявила о присоединении большей части Северного Кавказа. Тогда окончательное присоединение не состоялось из-за неудачи Прутского похода войск Петра I против турок. Окончательное присоединение состоится лишь в XIX столетии, оно не будет ни легким, ни мирным. Но первый большой шаг на пути соединения Кавказа с Россией был сделан именно 15 марта 1711 года.

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