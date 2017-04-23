Музыкальный председатель земного шара Сергей Прокофьев
Музыкальный председатель земного шара Сергей Прокофьев

Прокофьев принадлежит к числу наиболее значительных композиторов XX века

Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в деревне Сонцовка Екатеринославской губернии (сегодня это село Красное в Донецкой области). Его отец Сергей Алексеевич был ученым агрономом, управляющим в имении помещика Сонцова. Музыку будущий композитор слышал в своем доме с самого рождения.

Мать Мария Григорьевна играла сонаты Бетховена, мазурки и ноктюрны Шопена, пьесы Чайковского. В пять лет Сережа сочинил фортепианную пьеску под названием «Индийский галоп». Вскоре появились и другие сочинения. Необычайно одаренный мальчик в девять лет стал автором полноценной оперы «Великан».

Многие сравнивали Прокофьева с юным Моцартом, который написал свою первую оперу в 11 лет. Однако, в отличие от Моцарта, которому помогал отец, Сережа создал сюжет и музыку своего первого крупного сочинения абсолютно самостоятельно, не прибегая к помощи взрослых.

После обучения в Петербургской консерватории Прокофьев начал выступать в Москве с концертами, на которых исполнял собственные произведения. Почти каждое его выступление становилось событием музыкальной жизни и вызывало бурную полемику.

Восхищенный музыкой Прокофьева, Маяковский при распределении должностей в футуристическом проекте Председателей земного шара великодушно отдал Сергею Сергеевичу должность директора земного шара от секции музыки.

После революции, оказавшись в эмигрантской среде, он искренне восхищался искусством советского авангарда, по заказу Дягилева ставит по-революционному футуристический балет «Стальной скок», который является колоритной иллюстрации индустриализации, проводимой в Советском Союзе.

«Жизнь Прокофьева вне России не была легкой. Его музыку не всегда принимали, слыша в ней некий «пролетарский налет», - сообщал современный биограф композитора.

Сам Сергей Сергеевич говорил, что «можно быть как угодно долго за границей, но надо непременно время от времени возвращаться на Родину за настоящим русским духом», и он вернулся.

На Родине происходит настоящий расцвет его творчества. Музыка к фильмам «Александр Невский», «Иван Грозный», вальс для балета «Золушка», симфоническая сказка «Петя и волк», «Симфония №7», опера «Война и мир», сюита «Ромео и Джульетта» вошли в число лучших музыкальных произведений XX века.

После написания «Войны и мира» Прокофьев отмечал: «Главными моими задачами, когда я писал оперу на этот сюжет, были: раскрыть внутренний мир основных персонажей романа, подчеркнуть сдвиги, произошедшие в их сознании в связи с опасностью, надвинувшейся на Россию, и показать народ, его страдания, гнев, мужество и его победу над врагом».

Оперу «Войну и мир», написанную на основе одноименного романа-эпопеи Льва Толстого композитор Дмитрий Шостакович назвал гениальной.

Прокофьев до конца жизни следовал своему убеждению, что «композитор, как поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее».

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Места: Россия
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