Мурманску 100 лет

Кольский сервер начал осваиваться русскими людьми с XI века, упоминания об этом имеются в Новгородской летописи. Край, богатый рыбой, пушниной, тюленьим салом всегда привлекал промысловиков и охотников.

За несколько столетий на Кольском полуострове возникло множество поселений, связь с центральной Россией значительно усилилась после строительства железной дороги. Она была проложена довольно быстро, когда Россия вступила в Первую Мировую войну, возникла необходимость получения военных грузов от союзников. Параллельно в районе Семеновских островов возводилась инфраструктура, морской порт и поселки, главным из которых был Семеновский.

Уже летом 1916 года императору Николаю II было доложено об устройстве нового поселения.

4 октября (21 сентября) 1916 года в Семеновском состоялась торжественная закладка плиты в основание храма святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, который считается покровителем моряков, а поселок получил статус города. Он был назван Романов-на-Мурмане, в честь царствующего Дома Романовых, который тремя годами ранее отмечал 300-летие. Такое необычное название может вызвать улыбку у историков, особенно у сторонников норманской теории происхождения Руси. Слово «мурман», по мнению ряда филологов, произошло от скандинавского «норман», «мурманами» русские люди называли норманов, норвежцев, и в то же время Романовы – это царский род, состоящий в родстве с родом Рюриковичей, основатель которого Рюрик был варягом.

В церемонии закладки храма принимали участие архиепископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил (Троицкий), губернатор С.Д. Бибиков и многие высокие чиновники региона. Романов-на-Мурмане стал последним городом, основанным в Российской империи, в 1917 году он получил свое современно название.

Как транспортный узел, оказавший большую помощь русской армии во время Первой Мировой войны, Мурманский порт имел важнейшее значение и во время Второй Мировой войны. Все это время он бесперебойно обслуживал конвои союзников, которые снабжали страну и армию по ленд-лизу. Ввиду выгодного стратегически важного расположения региона немецкое командование предпринимало неоднократные попытки захвата города. Авиация бомбила город нещадно, из всех городов СССР больший удар на себя принял только Сталинград. Но город стоял намертво. Все атаки фашистов были отбиты.

Мурманск, основанный как оборонительный рубеж России, по-прежнему остается надежным форпостом Русского Севера.

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