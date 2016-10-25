В Москве вновь открылась Иверская часовня
В Москве вновь открылась Иверская часовня

Часовня была восстановлена и 25 октября 1995 года открыта

В 1990 годы, когда начался процесс возврата Церкви монастырей и храмов, среди других вернулся еще один символ Москвы православной – часовня Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот Кремля. Вернее часовня была полностью восстановлена заново, потому что в 1929 году советской властью она была снесена.

В один момент богоборческие власти уничтожили дорогую всей Москве и России Иверскую часовню. А в эту часовню, к Иверской иконе Божией Матери, притекали все москвичи и гости столицы. Каждый православный, приезжающий в златоглавую, первым делом шел поклониться Иверской. Сюда шли православные перед началом важного дела, студенты и гимназисты перед началом экзаменов, больные и немощные с просьбой о даровании исцеления. Простолюдины и императоры покланялись этой иконе. Она прибыла на Русь по просьбе первого царя из рода Романовых Алексее Михайловиче из Иверского монастыря Святой Горы Афон и все Романовы, вплоть до последнего Николая II почитали эту икону. В 1721 году у Триумфальных ворот и Иверской часовни произошла торжественная встреча победителя шведов Петра Алексеевича.

Марина Цветаева, часто наблюдая множество народа, стремившегося помолится у этого образа Богородицы, написала стихи

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.

И не случайно отсюда начинается точка отсчета дорог России, так называемый «нулевой километр», верующие более точно охарактеризовали это место – «отрадное перепутье для всех верующих».

Примечательно, что судьба Иверской иконы и часовни чем-то напоминают историю своего прототипа. Первое упоминание об Иверской иконе относится к VIII веку, тогда иконоборцы воздвигли гонение на иконопочитателей и святые иконы, Иверская икона, которой грозило уничтожение, чудесным образом была спасена и спустя много лет обретена святогорскими монахами.

История повторилась спустя двенадцать столетий, безбожники пытались уничтожить не только иконы, но и саму веру и Церковь. Как и в VIII веке, этого сделать у них не получилось. Россияне по-прежнему совершают паломничество, ходят в храмы, молятся Богу и Божией Матери у святых и чудотворных образов, в том числе во вновь восстановленной Иверской часовне.

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