Морская душа Леонида Соболева

Вся жизнь писателя Леонида Соболева была связана с морем и флотом, хотя он родился вдали от моря, в Иркутске.

Следуя примеру старшего брата, поступил в столичный III Александровский кадетский корпус, здесь начал писать свои первые рассказы и публиковать их в кадетском рукописном журнале «Родина». После окончания Морского училища (Морского корпуса), проходил службу на кораблях Балтийского флота, эсминце «Стройный», эсминце «Забайкалец», который принимал участие в Моонзундской операции, эсминце «Орел» – участнике Ледового похода Балтийского флота.

После октябрьского переворота Соболев продолжил службу на Балтике, но уже в Рабоче-Крестьянском Красном флоте. Служит на миноносце «Орфее», линейных кораблях «Андрей Первозванный» и «Октябрьская Революция», в оперативном штабе Морских сил Балтийского флота. В 1926 году дебютирует в печати с очерком «Ленин в Ревеле».

Демобилизовавшись в 1931 году, принимает активное участие в Литературном объединении Красной Армии и Флота. Роман «Капитальный ремонт», опубликованный в 1932 году, посвящен жизни Российского Императорского флота. Действия романа разворачиваются в канун Первой Мировой войны на корабле «Генералиссимус Суворов Рымникский», где главному герою предстоит сделать нелегкий выбор, «с кем быть» в надвигающихся грозных событиях.

Роман высоко оценил Максим Горький, его перевели на языки народов СССР и ряд европейских языков, всего он выдержал 16 переизданий.

Соболев принимал участие в Первом съезде советских писателей, организованный, кстати, под присмотром чекистов. На съезде Соболев выступил ярко, его фразу «Партия дала писателю все права, кроме права писать плохо», делегаты съезда обсуждали довольно долго. Стоит отметить, что сам писатель всегда оставался беспартийным.

Во время советско-финской войны он работал военным корреспондентом при Особой стрелковой бригаде береговой обороны Балтийского флота. С началом войны Леонид Сергеевич – военкор Совинформбюро и газеты «Правда».

В сентябре 1941 года Леонид Соболев находится в осажденной Одессе, рядом с защитниками города. Фронтовые газеты публикуют его рассказы «Черная туча», «Батальон четверых», «Соловей», репортажи и очерки.

Большая часть рассказов знаменитого сборника «Морская душа» посвящена стойкости и мужеству защитников Севастополя. В нем военкор Соболев провел около двух месяцев. По словам писателя у защитников Севастополя была самая настоящая морская душа. В предисловии к изданию он дал емкую характеристику этому определению.

Морская душа – это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше "черной тучей", "черными дьяволами".

Книга была удостоена Сталинской премии, которую писатель передал в фонд обороны, на эти деньги был построен сторожевой катер №1012 «Морская душа». Он был спущен на воду уже в 1943 году и принимал участие в Новороссийской десантной операции.

В послевоенные годы Леонид Сергеевич дописал несколько глав к «Капитальному ремонту», много времени он посвящал общественной деятельности. Издательства «Современник» и «Советская Россия», литературные журналы «Москва», «Урал», «Волга» созданы при его непосредственном участии.

Соболев ушел из жизни в феврале 1971 года.

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