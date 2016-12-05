Молодецкий поступок адмирала Невельского

Начиная с XVII века, Россия активно и уверенно расширяла свои территории на востоке. Еще в середине XVII века известные русские путешественники Василий Поярков, а вслед за ним и Ерофей Хабаров отметили, что живущие в низовьях Амура натки и гиляки никакой власти над собой не знают, а стало быть, не принадлежат Китаю. Экспедиции Крузенштерна, Гаврилова и многих других путешественников показали, какие огромные территории находятся на Дальнем Востоке.

Однако вплоть до XIX столетия эти земли еще не входили в состав Российской империи. Дело было в том, что еще не были определены четкие границы с Китаем, и русское правительство, из дипломатических соображений, опасалось осваивать Приамурье.

В конце 40-х годов XIX века Англия объявила войну Китаю и заставила его открыть порты для европейских купцов. Россию не включили в число европейцев, и она не могла вести торговлю в этих портах. Тогда-то и вспомнили в Петербурге о важности для России Амура и Приамурского края. Горячим сторонником присоединения Амура к России был адмирал Геннадий Иванович Невельской (23 ноября 1813 - 17 апреля 1876).

В 1849 году Невельской самостоятельно, не дожидаясь разрешения руководства, отправился в экспедицию к Сахалину. Экспедиция дала потрясающие результаты. Во-первых Невельской доказал, что Сахалин – это остров, а не полуостров, как считали до тех пор. Во-вторых, он открыл Татарский пролив, чем доказал, что Амур – судоходная река, имеющая выход в море. И самое главное, от местных жителей стало известно, что во всем приморском районе Амура и Уссури нет ни китайских войск, ни пограничных знаков, ни самих китайцев. В августе 1850 года Невельской основал Николаевский пост (позднее там появился город Николаевск-на-Амуре), поднял русский военно-морской флаг и объявил весь этот край вместе с Сахалином территорией России.

В Петербурге чиновники не оценили такого решительного, а самое главное, самочинного поступка. В то время все крупные государства буквально расхватывали «ничейные» земли, в столичных головах просто не укладывалось то, что Китай до сих пор не захватил Приамурье. За самоуправство адмирала Невельского хотели разжаловать в матросы. Однако император Николай I назвал поступок Невельского «молодецким, благородным и патриотическим».

Именно тогда он на доклад Особого Комитета наложил знаменитую резолюцию:

«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Государь прекрасно понимал важность Дальнего Востока для страны, он наградил адмирала орденом Святого Владимира IV степени. 23 мая 1853 года была основана гавань императора Николая I, а в 1854 году по Амуру пошли русские пароходы.

Военный историк Николай Зубов писал: «Несомненно, из всех географических открытий русских кругосветных мореплавателей первой половины XIX в. особое значение имеют открытие Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым и открытие судоходности Татарского пролива...».

Позже, во время Крымской войны, это открытие спасло жизни многих русских моряков. Оно укрепило положение военно-морских сил России на Дальнем Востоке и значительно расширило рубежи нашего Отечества.

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