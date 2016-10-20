Младший жуз казахов вступил в подданство Российской Империи

В начале XVIII века Казахское ханство разделилось на три жуза, Старший, Средний и Младший. Жузы раздирали внутренние противоречия, кроме того им постоянно угрожал монголоязычный народ джунгары. Противостояние казахов с джунгарами длилось десятилетиями, для казахов это время было «Годами Великого бедствия». С севера на казахов наседали башкиры и волжские калмыки. Такое непростое положение вынуждало казахских правителей искать защиты у сильной Российской империи.

Империя к тому времени уже интенсивно продвигалась на восток, сибирские казаки возводили укрепленную линию вдоль Иртыша, ими были основаны Омский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский остроги. Петр I намеревался установить широкие экономические связи со странами Азии, он видел в этом большую перспективу. А Казахское ханство по мнению императора было тем самым ключом и вратами ко всем азиатским странам.

Поэтому, когда первый правитель Младшего жуза Абулхайр-хан обратился к императрице Анне Иоанновне с предложением сформировать военный союз против джунгар, императрица обещала помощи, но условием поставила принятие российского протектората.

Миссию по юридическому оформлению договора возложили на российского дипломата Кутлу-Мухаммеда Тевкелева (русские называли его Алексей Иванович, по происхождению он был татарин, ему были понятны язык и обычаи Великой степи), с миссией он справился успешно. Старейшины Младшего жуза после долгих обсуждений 10 октября (по старому стилю) 1731 года присягнули российской короне. Клятву верности они давали на Коране. Таким образом, часть Казахского ханства оказались под протекторатом России.

Абулхайр-хан преследовал свои цели, он стремился к централизации власти. Поэтому, чтобы не дать ему преимуществ во внутриполитической борьбе, в декабре 1731 года (по другим данным в июле 1732 года) под протекторат России ушел Средний жуз, а в 1740 – Старший. Начало присоединения обширного края к России было положено.

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