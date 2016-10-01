Митрополит Макарий (Булгаков) – выдающийся историк, богослов и проповедник
Митрополит Макарий (Булгаков)

Митрополит Макарий (Булгаков)

200 лет назад родился автор многотомного труда по истории Русской Церкви

Если образованного человека попросить перечислить имена известных историков, он без труда справится с задачей. Ключевского, Татищева, Карамзина, Соловьева, Костомарова и даже Покровского знают все.

Имена специалистов по гражданской истории у всех на слуху, но мало кто помнит имена историков церковных, широкому кругу эта часть исторической науки малоизвестна. А между тем, научные труды по церковной истории не ограничиваются лишь одной историей христианства – история Церкви тесно переплетена с историей государства и общества. Это касается и европейской истории, и российской, где до 1917 года православие являлась государственной религией.

А между тем в дореволюционной России церковной историей занимались многие ученые. Самым известных из них является митрополит Макарий (Булгаков, в миру Михаил). Родился будущий ученый и иерарх 19 сентября (по старому стилю) 1816 года в Курской губернии. Уже с юности он избегал шумных компаний и развлечений, предпочитая им чтение книг. Обучение Михаил прошел в Белгородском духовном училище, Курской семинарии и Киевской духовной академии.

В академии студент решил отрешиться от мира, посвятить себя духовной жизни и христианской науке, на последнем курсе учебы Михаил Булгаков принял монашеский постриг с именем Макарий. Как подающий большие надежды, Булгаков был оставлен в Киевской академии преподавателем истории Русской Церкви и истории России.

Макарий проходил служение на разных поприщах и в разных епархиях Русской Церкви, и к каждому послушанию подходил очень ответственное. Принцип ответственного отношения проводился им и в отношении научной деятельности. В основе его главного труда – 13-ти томной истории Русской Церкви лежит огромное количество источников, многие из которых он ввел в научный оборот впервые.

Все источники митрополит Макарий внимательнейшим образом изучил, осмыслил, обобщил и на этом материале уже написал свой исторический труд, который охватывает период от 60 г. от Рождества Христова до последних десятилетий XVII века. Плодотворный и глубокий труд автора прервала его кончина. Отклики на труд Макария были исключительно положительными, в них отмечалась исследовательская дотошность и скрупулезность. Для последующих сочинений по истории Русской Церкви его исследование во многом будет выступать как первоисточник.

В память выдающегося церковного историка и согласно его завещанию, в 1867 году была учреждена Макарьевская премия с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». Прерванное революцией 1917-го вручение премии продолжилось в 1997 году. В настоящее время она является главной премией в области российской истории и истории Русской Церкви.

Ученый от Бога митрополит Макарий в своих исследованиях не ограничивался лишь исторической наукой. Его перу принадлежит обширный труд «Православно-догматическое богословие» и «Введение в православно-догматическое богословие». Эти два труда и исследование по истории Русской Церкви явились итогом и памятником всей жизни митрополита Макария. И потому глубоко символично, что три эти книги отлиты в мраморе и положены на его надгробие.

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Места: Россия
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