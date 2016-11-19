Михаил Тареев – русский философ и богослов

Михаил Михайлович родился 11 ноября (старого стиля) 1867 года в семье священника села Козловские Выселки Михайловского уезда Рязанской епархии. Он окончил Рязанскую семинарию и Московскую духовную академию (МДА). В МДА защитил диссертацию «Искушения Богочеловека как единый искупительный подвиг всей земной жизни Христа, в связи с историей дохристианских религий и христианской Церкви».

В степени магистра богословия был утвержден лишь спустя 10 лет. Синодальные цензоры рекомендовали изменить название сочинение и переделать труд в содержательной части, уже отредактированная работа была удостоена Макариевской премии в 1902 году.

Этим годом исследователи обозначают завершение этапа в творческой биографии Тареева, в центре которого была догматическая проблематика. На следующем этапе интерес профессора кафедры нравственного богословия (эту должность Тареев занимает в 1902-1918 годы) сосредоточился на библейском богословии, этике и религиозно-общественных вопросах. От догматики он возвращается к живому образу евангельского Христа.

«Прошлое богословия было временем безраздельного господства догматики... будущее богословской науки станет под знамя субъективного метода религиозной философии, этико-мистического изучения христианства...», - писал Тареев.

Под влиянием философских идей Риккерта, Бергсона и Лосского, выработал учение о субъективном методе познания.

Тареев критиковал греческое богословское наследие, считал его зависимым от наследия Платона и Плотина. Русская богословская мысль считал Тареев, в течение долгих веков состояла «в повторении греческой письменности, без свободных обнаружений собственной души». Выход из тупика Тареев видел в возрождении исконной русской философии сердца.

В 1917 году Тареев сменил профессора о. Павла Флоренского на посту главного редактора научного журнала «Богословской Вестник».

После прихода к власти большевиков и появления обновленческих группировок, не примкнул ни к одной из них, хотя считался лидером либерального крыла в профессорско-преподавательской корпорации МДА.

Скончался Михаил Михайлович 4 июня 1934 года. Трое его сыновей стали докторами наук, профессорами. Владимир заведовал кафедрой теплотехники Московского электромеханического института инженеров транспорта. Евгений считается одним из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии. Борис – известный ученый в области электротехнических материалов.

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